  • „Mamaye“ – Wie eine Frankfurter Verpackungsdesign-Agentur eine kulinarische Marke zum Leben erweckt

    Mamaye bringt eritreisch-äthiopische Küche vegan ins Glas – und startet mit neuem Marken- und Verpackungsdesign von MILK. in den deutschen Handel.

    BildFrankfurt am Main, [20.01.2026] – Essen verbindet. Auch und gerade in unserer vielfältigen Gesellschaft. Das Start-up Mamaye, gegründet von Bahleby und Yemi Tewelde, macht die eritreisch-äthiopische Küche einem breiten Publikum zugänglich und erzählt mit seinen authentischen Gerichten eine Geschichte von Herkunft, Gemeinschaft und Familie. Inspiriert von der Alltagskultur afrikanischer Essensrituale schafft Mamaye nicht nur Geschmackserlebnisse, sondern lädt dazu ein, Genuss als gemeinschaftliche Erfahrung neu zu entdecken. Mit pflanzlichen Rezepturen wie Silsi, Misir oder Ades bringt das junge Unternehmen Afrika ins Glas – vegan, würzig und emotional verwoben mit dem Namen, der in Eritrea und Äthiopien „Mama“ bedeutet.

    Für den Markteintritt und die Positionierung als Food-Brand hat Mamaye die Frankfurter Verpackungsdesign-Agentur MILK. beauftragt. MILK. ist spezialisiert auf Packaging Design, Food Branding und Markenentwicklung.

    Design, das Herkunft sichtbar macht – und am Regal überzeugt

    MILK. entwickelte für Mamaye eine ganzheitliche Markenwelt, die kulturelle Wurzeln und moderne Produktästhetik verbindet:

    o Brand & Corporate Design: Entwicklung einer visuellen Sprache, die die kulturelle Herkunft und die Lebensfreude Ostafrikas widerspiegelt – durch kräftige Farben, dynamische Muster und eine Designästhetik, die Gastfreundschaft und Gemeinschaft ausdrückt.
    o Packaging Design: Konzeption und Umsetzung markenstarker Verpackungen, in denen die Produkte nicht nur geschützt, sondern erzählt werden – authentisch, selbstbewusst und appetitanregend.
    o Final Artwork & Inszenierung: Detailarbeit bis zur druckfertigen Umsetzung, begleitet von Produkt-Shootings und Ambiente-Visuals, die den „Spirit“ der Marke einfangen.

    „Afrikanische Produkte haben enormes Marktpotenzial – geschmacklich, kulturell und wirtschaftlich. Was bisher fehlte, ist eine klare Markenstrategie“, erklärt Agentur-Gründer und Geschäftsführer Andreas Milk. „Als Pioniere im Packaging Design mit über 15 Jahren Erfahrung helfen wir Mamaye, dieses Potenzial erfolgreich in den deutschen Handel zu bringen.“

    Gemeinsam auf dem Weg in den Markt

    Mit dem neuen Erscheinungsbild ist Mamaye gut gerüstet für den Markteintritt und die weitere Expansion – online, im stationären Handel und auf Events. Für MILK. ist das Projekt mit Mamaye ein Beispiel für wirkungsvolle Zusammenarbeit zwischen Start-up und Agentur: Markenstrategie trifft auf Design, das Menschen anspricht.

    Über Mamaye
    Mamaye ist ein Frankfurter Start-up, das authentische ostafrikanische Gerichte in praktischen Gläsern anbietet – vegan, geschmackvoll und inspiriert von der Familienküche seiner Gründer. Der Name steht für eine Hommage an alle Mütter und die verbindende Kraft des gemeinsamen Essens.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    M.I.L.K. Agentur für moderne Kommunikation GmbH
    Herr Eleonore Eisath
    Waldschmidtstr. 19
    60316 Frankfurt/Main
    Deutschland

    fon ..: +49(0)69-8008717-0
    web ..: https://www.milk-food.de/
    email : eleonore@milk-food.de

    MILK. ist eine Design- und Innovationsagentur aus Frankfurt am Main, spezialisiert auf Food-Marken und Packaging Design. Von der ersten Idee über die Markenstrategie bis zur finalen Verpackung begleitet MILK. Unternehmen, die ihren Produkten einen unverwechselbaren Auftritt im Markt geben möchten.

