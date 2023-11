Alle wollen Gold

Die Zentralbanken vermehren ihre Goldschätze, Indien vermeldet eine starke Nachfrage und die Schweiz exportiert mehr Gold.

Gold ist über 2.000 US-Dollar je Unze gestiegen. Kein Wunder, denn verschiedene Impulse treiben den Preis des Edelmetalls an. Nun muss sich der Goldpreis möglichst über 2.000 US-Dollar halten. Auch wenn die höheren Zinssätze in den USA noch eine Weile bleiben, Gold scheint sich auf einen Siegeszug vorzubereiten, neue Rekordpreise sind möglich. Denn die Risiken für die Wirtschaft wachsen, sowohl hierzulande (Schuldenbremse) als auch jenseits des großen Teichs. Jedenfalls bestimmen Unsicherheiten das Geschehen, dazu kommen die Entdollarisierungs-Bestrebungen diverser Länder.

Auch sind einige Analysten der Meinung, dass die Interventionen der Fed am Anleihemarkt – denn Renditen sollen stabil bleiben – eine Preisrally beim Gold auslösen kann. So gehen zum Beispiel die Experten der Société Générale davon aus, dass der Preis des edlen Metalls im kommenden Jahr bei rund 2.200 US-Dollar je Unze sein wird. Die Zinserhöhung in den USA könnte nun der Vergangenheit angehören, der Inflationsdruck verringert sich schon und die Wirtschaft kühlt sich ab. Diese sich abzeichnende Schwäche sollte dem Goldpreis Auftrieb verleihen. Rückt dann noch eine Rezession näher und die Fed senkt die Zinsen, dann sollte es mit dem Goldpreis nur noch nach oben gehen.

Allein die Goldnachfrage der Zentralbanken macht in diesem Jahr fast acht Prozent aus, ein starker Anteil, der den Goldpreis längerfristig Kraft verleihen sollte. Nicht nur physisches Gold sollte zum Anlagehorizont dazugehören, auch die Werte guter Goldunternehmen machen ein Depot attraktiver und sicherer.

Da wäre etwa OceanaGold, eine Gesellschaft, die Gold und Kupfer produziert, dies in den USA und auf den Philippinen.

Osisko Development konnte im dritten Quartal fast 3.900 Unzen Gold verkaufen. Die Projekte liegen in Mexiko, Kanada und in den USA.

Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold und Osisko Development.

