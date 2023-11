Starke Goldschmuck-Nachfrage in China

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Schmucknachfrage in China dieses Jahr um mehr als zwölf Prozent angestiegen.

Chinesische Schmuckunternehmen freuen sich. Schmuck aus Gold, Silber und anderen Edelmetallen ist sehr gefragt. So belaufen sich die Einzelhandelsumsätze in 2023 bisher auf rund 34,4 Milliarden US-Dollar. Dies aufgrund einer Wachstumsrate, die deutlich höher ist als die Wachstumsrate des gesamten Einzelhandelsumsatzes. Eine schwächere Konjunktur in China kann der Schmucknachfrage also nichts anhaben. Bei den Gesamtexporten ist der Wert der Edelschmuckexporte etwa 18 Prozent höher als noch vor der Pandemie 2019. Im ersten Halbjahr 2023 wurde Schmuck im Gesamtwert von fast 40 Milliarden Yuan exportiert, damit gut 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Grund für die starke Goldnachfrage in China dürfte im Wunsch der Chinesen begründet liegen, die eigenen Ersparnisse abzusichern. Da griff dann sogar die chinesische Zentralbank ein, verbot den Banken den Import von Gold.

Aber nicht nur die Chinesen lieben Gold, vor allem auch die Inder. Kurz vor den Feiertagen im Oktober stiegen die Goldexporte aus der Schweiz auf den höchsten Stand seit Mai. Die Schweiz ist das größte Goldraffinerie-Land der Welt. Indien importierte im Oktober um 60 Prozent mehr Gold als noch im Vorjahr. Dies führte zu einem 31-Monats-Hoch. Auch in Europa, wo sich eine sanftere Geldpolitik abzeichnet sowie ein schwächeres Wirtschaftsgeschehen, scheinen sich viele wieder dem Gold zuzuwenden. Goldinvestments lohnen sich langfristig immer, zum Beispiel in Karora Resources oder Fury Gold Mines.

Die beiden Goldminen von Karora Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/ – lieferten mehr als 120.000 Unzen in den ersten drei Quartalen 2023. Die Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2023 von 145.000 bis 160.000 Unzen wird wohl erreicht werden.

Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ -, gut finanziert, ist in Quebec und Nunavut tätig und besitzt eine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

