  • Allensbach Hochschule erhält kununu Top Company 2026 Award

    Die Allensbach Hochschule Konstanz gehört laut kununu zu den besten fünf Prozent der beliebtesten Unternehmen auf der Arbeitgeberbewertungsplattform.

    BildDie Allensbach Hochschule Konstanz ist mit dem kununu Top Company 2026 Award ausgezeichnet worden. Damit zählt die staatlich anerkannte private Hochschule offiziell zu den besten fünf Prozent der beliebtesten Unternehmen auf kununu. Das Arbeitgebersiegel basiert auf Bewertungen von Mitarbeitenden und Bewerberinnen und Bewerbern auf der Plattform kununu. kununu zählt zu den bekannten Arbeitgeberbewertungsplattformen im deutschsprachigen Raum; Beschäftigte, Auszubildende und Bewerbende können dort Arbeitgeber sowie Bewerbungsprozesse anonym bewerten.

    „Die Auszeichnung als kununu Top Company 2026 freut uns sehr, weil sie unmittelbar mit der Wahrnehmung als Arbeitgeber verbunden ist. In einem engen Fachkräftemarkt kommt es nicht nur darauf an, qualifizierte Menschen zu gewinnen, sondern auch ein Umfeld zu schaffen, in dem Zusammenarbeit, Verlässlichkeit und Entwicklung möglich sind“, sagt Timo Keppler, Kanzler der Allensbach Hochschule. „Die wiederholten Auszeichnungen im Studien-, Digitalisierungs- und Arbeitgeberbereich zeigen, dass Qualität an einer Hochschule immer mehrere Dimensionen hat. Gute Lehre, digitale Prozesse und eine verlässliche Arbeitgeberkultur gehören zusammen. Der kununu Top Company Award ist für uns deshalb Bestätigung und Ansporn zugleich“, so Timo Keppler.

    Gerade im Bildungs- und Hochschulbereich ist Arbeitgeberattraktivität ein wichtiger Faktor. Digitale Studienorganisation, persönliche Betreuung, verlässliche Prozesse und akademische Qualität entstehen durch Menschen, die fachliche Kompetenz, Serviceorientierung und Verantwortungsbewusstsein miteinander verbinden. Für private Hochschulen, die berufsbegleitende Studiengänge und digitale Weiterbildungsangebote entwickeln, ist eine tragfähige Arbeitgeberkultur daher eng mit der Qualität des Studienbetriebs verbunden.

    Der kununu Top Company 2026 Award ergänzt eine Reihe aktueller Auszeichnungen der Allensbach Hochschule. Die Hochschule wurde unter anderem von der DQBG Deutsche Qualitäts- & Bewertungsgesellschaft als „Deutschlands Bester Arbeitgeber 2026“ ausgezeichnet; dabei standen Arbeitgeberattraktivität, faire Arbeitsbedingungen und Unternehmenskultur im Mittelpunkt. Zudem gehört die Hochschule zu den „Digital Champions 2026“ von FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST und erreichte in der Kategorie Private Hochschulen den Bestwert.

    Mit ihrem konsequent digitalen Fernhochschulkonzept und flexibel konzipierten wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengängen erreicht die staatlich anerkannte Hochschule vor allem Berufstätige aus Deutschland und Österreich, die sich strukturiert und praxisorientiert im akademischen Bereich weiterbilden oder ein nebenberufliches Studium absolvieren wollen. Die Studiengänge der Allensbach Hochschule sind akkreditiert und als Fernstudiengänge konzipiert; alle Studiengänge sind zusätzlich von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    European Education Group GmbH
    Herr Timo Keppler
    Lohnerhofstraße 2
    78467 Konstanz
    Deutschland

    fon ..: 07533 919 2399
    web ..: http://www.allensbach-hochschule.de
    email : timo.keppler@allensbach-hochschule.de

    Über die Allensbach Hochschule

    Die Allensbach Hochschule ist eine staatlich anerkannte Hochschule des Bundeslandes Baden-Württemberg und bietet verschiedene berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme im Bereich der Wirtschaftswissenschaften an. Rektor der Allensbach Hochschule ist der Wirtschaftsjurist Prof. Dr. Patrick Rösler, als Prorektor für Lehrmittelentwicklung und Forschung amtiert Prof. Dr. Patrick Peters. Trägerin der Hochschule ist die European Education Group GmbH, die von Timo Keppler geführt wird. Die Studiengänge der Allensbach Hochschule sind akkreditiert und als Fernstudiengänge konzipiert. Alle Studiengänge sind zusätzlich von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen. Die Allensbach Hochschule hat sich voll der Digitalisierung verschrieben und setzt bei ihren Programmen auf vollständig online-basierte Vorlesungen, die aufgezeichnet werden. Das digitale Lernen wird durch didaktisch hochwertig aufbereitete Studienmaterialien unterstützt, welche die Studierenden in ihrem eigenen Lerntempo bearbeiten können. Bei Fragen stehen ihnen jederzeit Dozierende und die Studienberatung zur Verfügung. Neben der Lehre spielt die Forschung an der Allensbach Hochschule eine wichtige Rolle. Die Allensbach Hochschule ist von „Focus Business“ als „Top Anbieter für Weiterbildung“ 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026 ausgezeichnet worden. Ebenso wurde die Allensbach Hochschule von „FernstudiumCheck“ als „Top Fernhochschule“ 2024, 2025 und 2026 ausgezeichnet und ist „Exzellenter Anbieter“ 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026 beim Vergleichsportal „Fernstudium Direkt“. Zudem hat die Hochschule die Auszeichnung als Arbeitgeber der Zukunft und beim „Deutschland-Monitor“ – Bildungsanbieter“ die Auszeichnung „Beste Kundenzufriedenheit 2023“ im Segment der Fernhochschulen und den „kununu Top Company 2026 Award“ erhalten und gehört zu Deutschlands Innovationschampions 2025 und 2026 von FOCUS-Business sowie zu den „Digital-Champions“ 2025 und 2026 von FOCUS-MONEY und Deutschland Test. Unter den privaten Hochschulen in Deutschland liegt die Allensbach Hochschule Konstanz im aktuellen F.A.Z.-Institut-Ranking auf Platz 3 unter Deutschlands begehrtesten Arbeitgebern und ist „Deutschlands Bester Arbeitgeber 2026“ und „Champion des Jahres 2026“ (DQBG). Weitere Informationen unter www.allensbach-hochschule.de

    Pressekontakt:

    European Education Group GmbH
    Herr Timo Keppler
    Lohnerhofstraße 2
    78467 Konstanz

    fon ..: 07533 919 2399
    web ..: http://www.allensbach-hochschule.de
    email : timo.keppler@allensbach-hochschule.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Einfachmarketing erhält Kununu Top Company Award 2026
      Einfachmarketing wird als einer der besten Arbeitgeber im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet....

    2. Allensbach Hochschule: Bereits dritte Auszeichnung in 2026
      Die Allensbach Hochschule gehört auch im neuen Ranking von FernstudiumCheck.de wieder zu den "Top Fernhochschulen" Deutschlands....

    3. Allensbach Hochschule zählt zu „Deutschlands Besten Arbeitgebern 2026“
      Die DQBG Deutsche Qualitäts- & Bewertungsgesellschaft hat die Allensbach Hochschule für ihre Arbeitgeberattraktivität, faire Arbeitsbedingungen und eine tragfähige Unternehmenskultur ausgezeichnet....

    4. Allensbach Hochschule ist „Champion des Jahres 2026“
      Für die Allensbach Hochschule ist das DQBG-Siegel "Champion des Jahres 2026" ein Indikator dafür, dass zentrale Qualitätsdimensionen in einem breiten Meinungsbild positiv ausfallen....

    5. Arbeitgeberqualität bestätigt: WeMatch Consulting erhält zum vierten Mal in Folge den kununu Top Company Award
      Die WeMatch Consulting GmbH wurde zum vierten Mal in Folge mit dem begehrten kununu Top Company Award ausgezeichnet....

    6. MensSana AG erhält erstmals kununu Top Company-Siegel 2026
      Die MensSana AG ist erstmals mit dem kununu Top Company-Siegel 2026 ausgezeichnet worden und zählt damit zu den bestbewerteten Arbeitgebern in Deutschland....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.