„Aller guten Dinge sind drei“ GenoHotels Deutschland

Ganz nach dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ präsentieren sich die GenoHotels Baunatal, Forsbach und Karlsruhe ab dem 1. April 2022 mit einem gemeinsamen Markenauftritt.

Das ehemalige AkademieHotel des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands e.V.

heißt ab dem 1.4.2022 GenoHotel Karlsruhe.

Mit dem Hotel in Karlsruhe kommt ein weiterer strategischer Standort in das Markenportfolio der GenoHotels. Für Gäste, Kunden und Veranstalter können nun gleichermaßen in allen drei Hotels Übernachtungen, Tagungen oder Veranstaltungen gemeinsam erfolgreich gestaltet werden. Die Standards, die heute schon bestehen, werden weiter gemeinsam ausgebaut und vereinheitlicht, sodass sowohl Bestandskunden als auch Neukunden sich schnell in den Strukturen der drei Hotels zurechtfinden. Dies erleichtert Veranstaltern und Tagungsplanern die Aus-und Durchführung von Veranstaltungen und Übernachtungen über das gesamte Bundesgebiet.

Markus Maier (Geschäftsführer GenoHotel Baunatal) und Dirk-James Annas (Geschäftsführer

GenoHotel Forsbach) freuen sich über den Neuzugang: „Das Haus in Karlsruhe erweitert

unsere noch junge Kooperation um ein Campus-Hotel im Raum Baden-Württemberg und bringt

vor allem ein großes Know-how im Bereich der hybriden Veranstaltungstechnik mit.“

Ursula Haas (Leitung Hotelbetrieb Karlsruhe) und Volker Fink (Abteilungsleiter Hotel/Verwal-

tung Karlsruhe) betonen den richtigen Zeitpunkt zum Beitritt in die Kooperation: „Als Hotels

mit genossenschaftlicher Historie haben wir die genossenschaftlichen Werte Gemeinschaft,

Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen neu interpretiert und in unsere Hotelkonzepte integriert.

Diese Werte sind heutzutage aktueller denn je und schaffen den Rahmen in der professionellen

Dienstleistung mit Mensch-Sein, Wertschätzung und Herzlichkeit“.

Alle Hotels bleiben innerhalb der Kooperation rechtlich selbstständig. Die Kooperation soll Synergieeffekte für die Häuser bringen und Stärken noch besser nach außen darstellen. Für die Zukunft ist eine gemeinsame Strategie unter anderem für die Bereiche Digital Guest Journey, Nachhaltigkeit, Marketing sowie Mitarbeiterentwicklung geplant.

Als Mitglied der TOP 250 Tagungshotels gehören die 3-Sterne-Superior-Hotels mit einer

gemeinsamen Kapazität von mehr als 490 komfortablen Hotelzimmern und gut 80 kreativen Tagungsräumen zu den besten Tagungshotels in Deutschland.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GenoHotels

Frau Corinna Rolle-Semper

Schulze-Delitzsch-Straße 2

34225 Baunatal

Deutschland

fon ..: +49 5601 9786000

web ..: https://www.genohotels.com

email : verkauf@genohotels.com

GenoHotel Baunatal – Im Herzen Deutschlands bei Kassel

Einzigartiger Hotel-Campus

24 kreative Tagungsräume

153 Komfortzimmer

Sauna und Fitnessraum

Restaurant und Bistro

Schulze-Delitzsch-Straße 2

34225 Baunatal

www.genohotel-baunatal.de

GenoHotel Forsbach – Vor den Toren Kölns, am Rande des Königsforstes

Einzigartiges Seminar- und Tagungshotel

29 kreative Tagungsräume

170 Komfortzimmer

Sauna, Fitnessraum und Schwimmbad

Restaurant und Bar

Raiffeisenstraße 10 – 16

51503 Rösrath-Forsbach

www.genohotel.de

GenoHotel Karlsruhe – Direkte Lage am Karlsruher Oberwald

Einzigartiges Campus-Hotel

33 kreative Tagungsräume

143 Komfortzimmer

Saunalandschaft und Fitnessraum

Restaurant und Bistro

Am Rüppurrer Schloß 40

76199 Karlsruhe

www.genohotel-karlsruhe.de

Pressekontakt:

GenoHotels

Frau Corinna Rolle-Semper

Schulze-Delitzsch-Straße 2

34225 Baunatal

fon ..: +49 5601 9786000

web ..: https://www.genohotels.com

email : verkauf@genohotels.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vicinity Motor Corp. gibt die Ernennung von Dennis Gore, Führungskraft aus dem globalen Automobilsektor, zum Vice President of Engineering bekannt