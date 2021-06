Alles ist in mir – Meine Reise zu Selbstliebe und innerem Frieden

„Alles ist in mir“ ist der Titel des neuen Sachbuches der Autorin Manuela Müller. Dieser spirituelle Ratgeber enthält die Essenz jahrelanger innerer Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung.

Die Autorin war sehr lange auf der Suche nach etwas, was sie letztlich nur in ihrem eigenen Inneren fand – Heimat, Liebe und das Ankommen bei sich selbst.

Eine junge Frau erlebte mit dem Zeitpunkt der deutschen Wiedervereinigung einen bitteren Verlust von allem Gewohnten und damit auch die Nähe zu vertrauten Menschen. Das riss ein tiefes Loch in ihre Seele. Zu viele Herausforderungen und eine körperliche Erkrankung verletzten ihren Selbstwert so sehr, dass sie sich lange einsam und entwurzelt fühlte. Durch einen Burn-out hat sie viele Jahre später enormen Mut geschöpft, endlich auf ihr Herz zu hören und neue Wege zu gehen. Sie begab sich auf eine spirituelle Reise zurück zu sich selbst.

Durch die Ausrichtung ihrer Gedanken auf das Sinnstiftende und Positive bekam sie eine neue Sichtweise auf das Leben und mit ihrer Veränderung veränderte sich auch ihr Umfeld.

Ihre Krankheiten waren ihre Chance, endlich die Richtung zu ändern – für ihre Bedürfnisse einzustehen und damit den Weg zu ihrem eigenen ICH anzutreten. Sie erkannte, dass alle Schmerzen und Krankheiten nur ein Hilferuf ihrer Seele waren und versöhnte sich mit ihrer Vergangenheit. Der Glaube an Gott gab ihr das Vertrauen ins Leben zurück und lässt sie heute hinter allem was geschieht, einen tieferen Sinn erkennen.

Nun möchte Manuela Müller ihre Erkenntnisse und ihr Wissen teilen und hat ein Buch über ihre spannende Reise zu sich selbst verfasst. Als Werkzeuge dienen heilsame Übungen, Schlüsselfragen und Meditationen, die dabei helfen dürfen, den alten Schmerz loszulassen und dem Vergangenen zu vergeben.

Nur so wird es möglich, ein tief erfülltes und friedvolles Leben zu realisieren.

Dieses Buch macht Mut und verändert das Leben nachhaltig.

Das Werk gliedert sich in vier Teile.

1. Blick in die Vergangenheit der Autorin

2. Stress und seine fatalen Auswirkungen, insbesondere Burn-out

3. Der bewusste Weg – 11 Kapitel zum eigenen Ich (nur einige Themen genannt: Achtsamkeit, Dankbarkeit, Meditation, Biophilia, gesunde Ernährung, Fastenheilkunde, limitierende Glaubensätze & Ängste loslassen, Mindset, Kraft der Gedanken, Werte, Gewohnheiten & Routinen entwickeln, Resilienz, Mentoren, Ziele, Berufung, Spiritualität, Glaube, Sinn des Lebens, Vergebung, kosmische Gesetze… )

4. Der Weg heute – Selbstliebe, Authentizität & Impulse für ein bewusstes Leben

Über die Autorin:

Die Autorin Manuela Müller war einige Jahre als Erzieherin tätig. Nach ihrer Scheidung machte sie sich selbstständig und führte sehr erfolgreich ein eigenes mittelständisches Unternehmen. Durch ein Übermaß an Stress und Verantwortung ereilte sie das Burn-out. Dies sah sie als Chance, neue Wege zu gehen und endlich ihrem Herzen zu folgen.

Heute beschäftigt sie sich mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit und Spiritualität und ist als Sprecherin und Trainerin tätig. Sie lehrt in Kursen die Meditationspraxis und andere Entspannungstechniken. Dabei begleitet sie Menschen mit Enthusiasmus und Authentizität und hilft ihnen, in ihre volle Größe und Sichtbarkeit zu gelangen.

Manuela Müller zeigt Wege auf, das eigene Leben in voller Freude und Selbstbestimmung zu leben und gibt die Botschaft weiter, dass jeder Mensch auf seine eigene Art ganz besonders ist!

„Alles ist in mir“ von Manuela Müller ist ab sofort unter https://allesistinmir.de/ und im tredition Verlag oder alternativ unter den ISBN

Paperback: 978-3-347-12908-5

Hardcover: 978-3-347-12909-2

E – Book: 978-3-347-12910-8

erhältlich.

Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online Stores“) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fury gibt regionales Update für Eau Claire und Ziele bekannt – Hochgradiger Einfall auf Percival