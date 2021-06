Als ein Anderer leben – ein Überlebenskünstler im Dschungel des Lebens

Hans Jürgen Kolvenbachs Protagonist beweist in „Als ein Anderer leben“, dass man sein Leben vollkommen verändern kann – wenn man nur den Mut dazu hat.

Der Protagonist wurde vom geliebten Mittelmeer in Kalabrien dramatisch verschlungen, doch gerettet und findet sich daraufhin in Paris im Goldenen Käfig eines Mannes wieder, der in ihm seinen Sohn wiedererkennen will, den er meinte hinrichten zu müssen. Doch er wurde mit Hilfe der heiligen Mutter Gottes Maria wunderbarerweise gerettet. Die Zwillingstöchter des weltweit unversteuerte Geschäfte betreibenden falschen Vaters spielen ein gegensätzliches Spiel mit dem von ihnen durchschauten Bruderersatzmann. Der Gerettete bricht immer wieder joggend in die Straßen und Plätze von Paris aus, in der Hoffnung dort von seiner Frau, einer bekannten Pariser Regisseurin, entdeckt und gerettet zu werden, ähnlich wie sie ihn zur Zeit des Algerienkrieges schon einmal in Paris aus räuberischer Versklavung befreien konnte.

Der Protagonist entflieht in dem Roman „Als ein Anderer leben“ von Hans Jürgen Kolvenbach aus seinem Leben, in dem er sich selbst als Fremder wahrnimmt, ins nächtliche, heimliche Schriftstellern im Bad seiner von Bodyguards permanent abgesicherten Wohnung und erinnert sich dabei zunehmend an seinen bereits zurück gelegten Lebensweg und seinen Versuch, mit seiner geliebten Frau in ein vollständig menschenfreies Leben in der Natur des Cap de Creus zu entkommen. Die Leser nehmen in diesem Roman an diesen Erinnerungen teil und werden so manches Mal von der Überlebenskunst des Protagonisten überrascht.

„Als ein Anderer leben“ von Hans Jürgen Kolvenbach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30987-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Pestizid-Ausstieg – Ein wissenschaftlicher Enthüllungsthriller Finsternis trifft Licht – Hoffnungsvolle Poesie