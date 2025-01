Alles wird teurer – auf Gold setzen im neuen Jahr

Seit 41 Jahren berechnet der Finanzdienstleister PNC die Preise der 12 Geschenke aus dem Lied „The Twelve Days of Christmas“.

In der gesamten US-Wirtschaft steigen die Preise und auch hierzulande sind Waren und Dienstleistungen, die teurer geworden sind, bestens bekannt. Das erste Geschenk im Lied, ein Rebhuhn in einem Birnbaum stieg 2024 um satte 16 Prozent. Die zwei Turteltauben blieben im Preis gleich, ebenso die vier Singvögel. Gleich im Preis blieben auch die sieben schwimmenden Schwäne. Anders die drei französischen Hühner, sie kosteten fünf Prozent mehr. Die sechs Gänse im Lied wurden um 15,4 Prozent teurer. Der Preis der acht melkenden Mägde war unverändert, er ist an den Mindestlohn gebunden. Dieser ist seit 2009 gleichgeblieben. Neun tanzende Damen sind dagegen um drei Prozent im Preis gestiegen. Die zehn Lords haben ein Preisplus von 7,2 Prozent erfahren. Auch die elf Dudelsackspieler sind um 15,8 Prozent teurer geworden. Die 12 Trommler erhielten eine Lohnerhöhung um knapp 16 Prozent.

Insgesamt waren die Geschenke um 5,4 Prozent teurer als im Jahr zuvor. Der PNC-Christmas Price Index ist an den US-amerikanischen Verbraucherpreisindex angelehnt, spiegelt die Ausgaben des durchschnittlichen Amerikaners wider und ist einer der beliebtesten Wirtschaftsberichte von PNC. Gestiegen sind besonders die Preise für Dienstleistungen, während vor 41 Jahren Waren viel teurer waren als die Dienstleistungen. Heute fallen die erhöhten Treibstoffkosten deutlich ins Gewicht. Die Konsumentenpreise in den USA sind in den vergangenen 41 Jahren um 213 Prozent angestiegen, der PNC-Konsumentenpreis um 146 Prozent. Die Unze Gold kostete übrigens vor 41 Jahren durchschnittlich rund 420 US-Dollar je Feinunze. Um der Teuerung und dem Währungsverlust ein Schnippchen zu schlagen, ist Gold ein erprobtes Mittel, das hat die Historie gezeigt. Mit einem Hebel auf den Goldpreis sind Anleger bei den Werten der Goldunternehmen dabei. Da gäbe es Tudor Gold und Chesapeake Gold.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – verfügt über das Treaty Creek Projekt im Goldenen Dreieck in British Columbia (Gold und Kupfer). In 2024 wuchsen die Ressourcen und hochgradige Entdeckungen wurden getätigt.

Chesapeake Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/ – besitzt das sehr große und aussichtsreiche Metates Gold- und Silberprojekt in Mexiko.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/).

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

