Alltagsgeschichten rund um den Hund

„… weil Hunde wahre Helden sind“ – Kurzgeschichten, die das Leben schrieb

Udo Ingenbrand ist Herausgeber eines Buches, das voller emotionaler und liebevoller Geschichten rund um den Hund steckt: „… weil Hunde wahre Helden sind – Geschichten, die das Leben schrieb“ ist ein absolutes Muss für jeden Hundeliebhaber. Ein Leben mit Hund ist auch für Udo Ingenbrand das einzige Leben, das er sich vorstellen kann. Er selbst hat seine Liebe zu den vierbeinigen Begleitern vor über zwanzig Jahren entdeckt. Seine beiden Labradore Gladys und Lotte gehören fest zu seinem Alltag. Immer wieder stellte Ingenbrand fest, welch erstaunliche Eigenschaften und Verhaltensweisen Hunde zeigen und wie sie in der Lage sind, ihren Besitzern Glücksmomente und Halt zu schenken. Dadurch entstand die Idee zu diesem Buch.

„Ich bat Gott um einen Freund, und er schickte mir einen Hund.“ So überschreibt Udo Ingenbrand sein Herausgeber-Vorwort – es zeigt, wie verbunden er mit seinen beiden treuen tierischen Freunden ist. Auch anderen Hundebesitzern müsste es doch so gehen, dachte Ingenbrand, und begab sich erfolgreich auf die Suche nach Gleichgesinnten in Rhein-Main-Gebiet. Sie sollten ihre Erlebnisse und Geschichten erzählen. Es entstanden mehr als vierzig spannende, lustige, rührende Hundegeschichten, mitten aus dem „Leben mit Hund“ gegriffen. Viele Leser werden ihr eigenes Tier wiedererkennen oder vielleicht über das Lesen erst selbst zum Hund finden. Ganz nebenbei gibt es wichtige Einblicke in die richtige Tierhaltung, Hundeerziehung und, ja, in die Seele eines Hundes. Die Geschichten sind teils aus Sicht des Herrchens, teils aus Sicht des Tieres geschrieben.

Udo Ingenbrand, Jahrgang 1970, ist absoluter Hundefan. Das führte dazu, dass er jahrelang ehrenamtlich als Trainer in Sachen Hundeerziehung tätig war. Er verfasste ein Fachbuch darüber und schreibt regelmäßig Artikel in Fachzeitschriften. Der vorliegende Band „… weil Hunde wahre Helden sind“ ist ein Buch für Leser jeden Alters, auch kleine Kinder sind durch die kurzen Erzählungen nicht überfordert und lassen sie sich gerne vorlesen.

Bibliografische Angaben:

Udo Ingenbrand (Hrsg.): … weil Hunde wahre Helden sind

Papierfresserchens MTM-Verlag GbR 2021

ISBN: 978-3-96074-420-7

Taschenbuch, 178 Seiten – auch als E-Book erhältlich

Das Buch kann über den Verlag, den gut sortierten Buchhandel und Amazon bezogen werden.

