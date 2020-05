Almonty Industries – DGWA Interview

Die DGWA freut sich ein Video Update mit Lewis Black, dem CEO von ALMONTY INDUSTRIES (TSX: AII / OTCQX: ALMTF / Frankfurt: 1MR) bereitzustellen, in dem er einen Überblick über das Unternehmen und die Aktie gibt. Lewis gibt im Video Einblicke in den Wolframmarkt, erläutert die Verwendung von Wolfram, und informiert über die Fortschritte bei den Projekten:

DGWA – Informationen zu Almonty Industries – Interview mit Lewis Black und Oswald Salcher

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51929/Almonty Industries_DE.001.png

www.youtube.com/watch?v=w1BqFVlhUEo

Über Almonty

Das Hauptgeschäft von Almonty Industries mit Sitz in Toronto (Kanada) ist der Abbau, die Verarbeitung und der Transport von Wolframkonzentrat aus der Los Santos-Mine in Westspanien und der Panasqueira-Mine in Portugal sowie die Entwicklung der Sangdong-Mine in der Provinz Gangwon (Südkorea) und die Entwicklung des Zinn-/Wolfram-Projekts Valtreixal in Nordwestspanien.

Die Los Santos-Mine wurde von Almonty im September 2011 übernommen. Diese Betriebsstätte, in der Wolframkonzentrat produziert wird, befindet sich in Westspanien, rund 50 Kilometer von Salamanca entfernt. Die Panasqueira-Mine ist seit 1896 eine Produktionsstätte für Wolframkonzentrat und wurde im Januar 2016 übernommen. Sie liegt in Portugal, rund 260 Kilometer nordöstlich von Lissabon.

Die Sangdong-Mine -früher eine der größten Wolframminen der Welt und eine der wenigen langlebigen Wolframlagerstätten mit hochgradiger Mineralisierung außerhalb Chinas -wurde im September 2015 durch den Erwerb sämtlicher Anteile der Woulfe Mining Corp. übernommen. Almonty ist zudem vollständiger Eigentümer des Zinn-Wolframprojekts Valtreixal in Nordwestspanien.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51929/Almonty Industries_DE.002.png

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Almonty

Lewis Black

Chairman, President und CEO

Tel: +1 647 438-9766

E-Mail: lewis.black@almonty.com

almonty.de/

DGWA GmbH

Kaiserhofstraße 13

60313 – Frankfurt am Main

E-Mail: info@dgwa.org

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51929/Almonty Industries_DE.003.png

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DGWA – Finest Financial Engineering

Stefan Müller

Kaiserhofstraße 13

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

email : info@dgwa.org

Pressekontakt:

DGWA – Finest Financial Engineering

Stefan Müller

Kaiserhofstraße 13

60313 Frankfurt am Main

email : info@dgwa.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Medizinertest online – Die ideale Ergänzung zu Seminaren und Skripten Top-Geologen steigen ein – Sensationelle 341g/t Gold – Gold-Entdeckung des Jahres – Bahnbrechende News voraus. Neuer 809% Gold Hot Stock nach 216% und 613%. Jetzt 809% mit Gold Aktientip 2020 Kingman Minerals – AC Research