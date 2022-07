Alpha Copper: Nächster Profiteur des Megatrends Elektrifizierung?

Alpha Copper hat sich Anfang des Jahres auf das Kupferprojekt Indata konzentriert. Jetzt laufen die Bohrungen an. Das Unternehmen will so vom zu erwartenden Boom der Kupfernachfrage profitieren.

Kupfer ist nicht ersetzbar, es gibt keine Alternative. Das rote Metall ist ein so guter und sicherer Leiter, dass es in den Anwendungen, in denen es verwendet wird absoluten Vorrang hat. Und viele Experten sagen für die nächsten Jahre eine Kupferknappheit voraus, teilweise sogar eine extreme Kupferknappheit, die den Preis für das Industriemetall Nummer Eins in schwindelerregende Höhen treiben könnte.

Nicholas Snowdon, Metallexperte bei der Investmentbank Goldman Sachs zum Beispiel sprach gegenüber australischen Medien vor Kurzem sogar von einem drohenden Angebotsschock, der von der boomenden Nachfrage nach Elektromobilen und anderen grünen Technologien ausgelöst werde, die auf chronisch zu niedrige Investitionen in die Entwicklung neuen Kupferangebots sowie fehlende Expertise bei der Errichtung neuer Kupferminen treffe. Und mit dieser Meinung steht der Experte bei Weitem nicht alleine da.

Man muss sich vor Augen führen, dass 90% der aktuellen Kupfernachfrage aus Wirtschaftsbereichen stammen, die nichts mit Elektromobilen, Ladeinfrastruktur oder dem Bereich der Erneuerbaren Energien zu tun haben. Die Nachfrage nach dem roten Metall aus diesen Bereichen liege derzeit, so der Goldman Sachs-Experte, bei „nur“ rund 1,5 Mio. Tonnen, soll aber Schätzungen zufolge bis zum Ende des Jahrzehnts auf sechs bis sieben Mio. Tonnen emporschnellen. Und da, wie viele Experten und Marktbeobachter glauben, die Angebotsseite nicht mithalten können wird, droht ein gewaltiges Defizit im Kupfermarkt. Goldman Sachs-Experte Snowdon erklärte, er halte es für wahrscheinlich, dass Kupfer in einem solchen Fall auf rund 15.000 USD pro Tonne steigen könnte – das bisherige Hoch aus März dieses Jahres lag bei 10.730 USD pro Tonne! Der Analyst hält sogar Preise von 50.000 bzw. 100.000 USD pro Tonne Kupfer nicht für ausgeschlossen…

Auch das Management der Junior-Gesellschaft, die wir heute vorstellen, ist überzeugt von den überragenden Zukunftsaussichten des roten Metalls. Anfang des Jahres richtete das Management Alpha Copper (WKN A3DB6E / CNX ALCU) deshalb neu aus und rückte das vielversprechende Kupferprojekt Indata in den Fokus!

