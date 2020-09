Prospect Resources: Ist das DER Profiteur des neuen Lithium-Booms?

Ein neuer Lithiumboom bahnt sich an. Dieses australische Rohstoffunternehmen könnte profitieren.

Teslas „Batterietag“ rückt näher und wird von der Elektromobil- und der Batteriebranche mit großer Spannung erwartet, denn angesichts der Bedeutung des US-amerikanischen E-Autobauers könnten schon geringe Veränderungen geschweige den Neuentwicklungen große Auswirkungen haben – auch und gerade für jene Unternehmen, welche die Rohstoffe für die Lithium-Ionen-Batterien, die entscheidende Komponente jedes elektrisch betriebenen Fahrzeugs, liefern.

Ein neuer Lithium-Boom

Der Batterietag dürfte so schon im Vorfeld ein grelles Schlaglicht auf eine Ausgangslage werfen, die vielen Anlegern bislang so nicht bewusst sein dürfte – das Lithiumangebot weltweit könnte schon sehr bald nicht mehr ausreichen, um die explodierende Nachfrage zu bedienen. Und damit wären drastische Preissteigerungen quasi vorprogrammiert!

Denn der Absatz von Elektromobilen steigt viel schneller als allgemein erwartet! Neuesten Studien zufolge könnten Elektromobile bereits 2025 ein Drittel aller Automobilverkäufe ausmachen – und schon 2030 könnten sie einen Marktanteil von51% erreichen und damit dem Verbrennungsmotor den Rang ablaufen! Was wiederum zu einer drastischen Nachfragesteigerung nach Lithium (und anderen Batterierohostoffen) führen würde… Das Branchenmagazin Corporate Knights geht davon aus, dass sich die Lithiumnachfrage allein in den kommenden fünf Jahren verdreifachen wird.

Und es gibt in der Branche zahlreiche Stimmen, die warnen, dass das Angebot nicht ausreichen wird, um diese Nachfrage zu erfüllen. Der Lithiumpreis müsse steigen, die Elektromobilbranche mehr zahlen, damit ausreichend in den Ausbau bestehender und die Entwicklung neuer Projekte investiert werden, um die zukünftige Nachfrage zu bedienen, heißt es in einem Reuters-Bericht.

Prospect Resources herausragend aufgestellt

Gut aufgestellte Lithiumfirmen sollten in einem solchen Umfeld besonders stark profitieren können. Und zu diesen gehört unserer Ansicht nach unbedingt die australische Prospect Resources (WKN A1JW80 / ASX PSC) mit ihrem Lithiumprojekt Arcadia in Simbabwe!

Lesen Sie hier den gesamten Artikel:

Prospect Resources: Ist das DER Profiteur des neuen Lithium-Booms?

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Prospect Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Prospect Resources steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung zu Prospect Resources entgeltlich entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Prospect Resources profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

