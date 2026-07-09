AlphaTheta “ Das neue XDJ-AN All-in-One-DJ-System

Nahtloser Übergang vom Home-DJing zu professionellen Club-Performances – perfekt zum Entdecken neuer Musik, zur Track-Auswahl und für Performances von verschiedenen Musikquellen.

_09. Juli 2026 _| Mit dem XDJ-AN präsentiert AlphaTheta ein neues 2-Kanal-All-in-One-DJ-System, das einen reibungslosen Wechsel vom Home-DJing hin zu Club-Performances ermöglicht.

Viele DJs beginnen ihre Karriere mit DJ-Controllern zu Hause, sodass der Umstieg auf Club-Standard-Equipment anfangs ungewohnt sein kann. Gleichzeitig werden Streaming-Dienste immer wichtiger, um neue Musik zu entdecken und direkt von dort zu spielen. Der XDJ-AN wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen und Performances von verschiedenen Musikquellen in einem vertrauten Club-Style-Workflow zu ermöglichen.

Er unterstützt die Wiedergabe von USB-Speichermedien, DJ-Apps auf mobilen Geräten sowie PC/Mac und Streaming-Diensten. Dadurch bietet er maximale Flexibilität bei der Wahl der bevorzugten Musikquelle. Dank StreamingDirectPlay können Tracks unterstützter Streaming-Dienste direkt in DJ-Sets eingebunden und abgespielt werden.

Dank rekordbox Cloud Library Sync lassen sich auf PC/Mac vorbereitete Tracks und Playlists mit der Cloud synchronisieren. Über rekordbox CloudDirectPlay können anschließend cloudbasierte Libraries direkt auf dem XDJ-AN genutzt werden – ganz ohne manuelle Dateiübertragung.

Mit einem Layout, das sich an Club-Standard-Setups wie dem CDJ-3000X-Multiplayer und Mixern der DJM-Serie orientiert, bietet der XDJ-AN ein intuitives Bedienerlebnis und erleichtert den Wechsel in professionelle DJ-Umgebungen.

Der XDJ-AN vereint direktes Musik-Streaming, cloudbasierte Library-Verwaltung und die Unterstützung mobiler DJ-Apps in einem All-in-One-DJ-System und schafft so einen nahtlosen Workflow von der Musikauswahl bis zur Performance. Über den integrierten Touchscreen lassen sich Playlists und Musikbibliotheken direkt in der Cloud erstellen, bearbeiten und verwalten – ganz ohne PC oder Mac. Ergänzt wird das System durch ein Club-Standard-Layout, umfassende Medienkompatibilität, kabelloses Low-Latency-Monitoring via SonicLink sowie professionelle Audioqualität und flexible Anschlussmöglichkeiten, wodurch es sich sowohl für Einsteiger als auch für ambitionierte und professionelle DJs eignet.

Pressematerial zum Download unter folgendem LINK.

Der XDJ-AN ist ab heute zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.140 EUR erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lisa Eisel Communications

Frau Lisa Eisel

Albanistraße 9

81541 München

Deutschland

fon ..: +4915110709774

web ..: https://www.lisaeisel.com/

email : hello@lisaeisel.com

AlphaTheta EMEA Limited ist die Tochtergesellschaft der AlphaTheta Corporation und verantwortlich für Vertrieb und Marketing in der EMEA-Region. Seit über 20 Jahren ist die Marke Pioneer DJ Marktführer in der Entwicklung und Herstellung innovativer DJ-Technologie und Software. Das Unternehmen arbeitet eng mit DJs und Clubs zusammen, um Next-Generation-Produkte zu entwickeln, die die globale Dance-Music-Community inspirieren und prägen. Kürzlich wurde zudem eine neue Produktlinie für Musikproduktion und Live-Performance gelauncht. Zum Markenportfolio gehören unter anderem: AlphaTheta, Pioneer DJ, rekordbox, TORAIZ, Pioneer PRO AUDIO und KUVO. Die AlphaTheta Corporation ist Teil der Noritsu Koki Group (TSE:7744), hat ihren Hauptsitz in Yokohama, Japan, und wird von Präsident und CEO Yoshinori Kataoka geführt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alphatheta.com.

Pressekontakt:

Lisa Eisel Communications

Frau Lisa Eisel

Albanistraße 9

81541 München

fon ..: +4915110709774

email : hello@lisaeisel.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Expansion an der Stadtgrenze: Schugar Natursteine startet neuen Steinmetz-Service für Maintal