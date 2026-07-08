  • Rockstone News – Homerun Resources bestätigt bevorzugten +4N-Silica-Reinigungsweg und treibt CAPEX-Planung voran – Vom 3N-Ausgangsmaterial zur +4N-Wertschöpfung: Homerun bringt seine Silica-Valley-Strategie in die Engineering- und CAPEX-Phase

    Homerun Resources bestätigt bevorzugten +4N-Silica-Reinigungsweg und treibt CAPEX-Planung voran – Vom 3N-Ausgangsmaterial zur +4N-Wertschöpfung: Homerun bringt seine Silica-Valley-Strategie in die Engineering- und CAPEX-Phase
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    Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

    Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) hat einen weiteren wichtigen Schritt unternommen, um seinen Santa Maria Eterna Silica-Sand-Distrikt im brasilianischen Bundesstaat Bahia zu einer integrierten Plattform für hochreines Silica und fortschrittliche Materialien weiterzuentwickeln.

    Heute verkündete das Unternehmen, dass Homerun und Dorfner Anzaplan GmbH nach Abschluss ergänzender Laugungstests den bevorzugten Verarbeitungsweg zur Herstellung von +99,99% SiO-Silica (+4N) identifiziert haben.

    Der ausgewählte Prozessweg besteht aus Kalzinierung, also thermischer Behandlung, gefolgt von Säurelaugung des Ausgangsmaterials, das aus Homeruns geplanter 99,9% SiO-(3N)-Primärreinigungsanlage mit einer Kapazität von 350.000 Tonnen pro Jahr stammen soll.

    Das ist wichtig, weil die +4N-Stufe der Punkt ist, an dem Homeruns Silica-Strategie beginnt, über die Reinigung für industrielle Anwendungen hinauszugehen und in höherwertige Materialströme vorzudringen.

    Die 3N-Anlage des Unternehmens soll die vorgelagerte kommerzielle Grundlage für Homeruns breitere Silica-Plattform schaffen.

    Die geplante +4N-Anlage soll ein höherreines Produkt für den kommerziellen Verkauf erzeugen und zugleich als wichtiger Feedstock für Homeruns künftige +99,999% SiO (5N) Silica- und fortschrittliche Materialien- (Advanced Materials) Entwicklung dienen.

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    www.rockstone-news.de/homerun-resources-4n-silica-capex-planung/

    Unternehmensdetails

    Homerun Resources Inc.
    #2110 – 650 West Georgia Street
    Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada
    Telefon: +1 844 727 5631
    Email: info@homerunresources.com
    www.homerunresources.com

    ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P
    Aktien im Markt: 77.333.285
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    Kanada-Symbol (TSX.V): HMR
    Aktueller Kurs: 0,61 CAD (08.07.2026)
    Marktkapitalisierung: 47 Mio. CAD
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    Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW
    Aktueller Kurs: 0,396 EUR (09.07.2026)
    Marktkapitalisierung: 31 Mio. EUR

    Stephan Bogner

    Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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    Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)
    Müligässli 1, 8598 Bottighofen
    Schweiz
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    Email: info@rockstone-news.de

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