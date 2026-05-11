  • Rockstone News zu: Homerun Resources: Bankfähiger Sprung in Brasiliens Solarzukunft

    Der Moment, in dem Silica zur Solarinfrastruktur wurde
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    Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

    Es gibt Phasen in der Entwicklung eines Unternehmens, in denen sich die Investment-Story inhaltlich verändert und nicht nur im Tonfall. Ein Rohstoffunternehmen, das einst hauptsächlich nach seinem Explorationspotenzial bewertet wurde, kann beginnen, für etwas weit Größeres wahrgenommen zu werden: Strategische Relevanz, industrielle Skalierbarkeit und die Fähigkeit, eine reale Lieferketten-Chance umzusetzen.

    Für Homerun Resources Inc. (TSX.V:HMR; WKN:A3CYRW) nimmt dieser Wandel nun Gestalt an. Mit der Veröffentlichung einer positiven Bankable Feasibility Study (BFS; eine bankfähige Machbarkeitsstudie) für die geplante Solarglas-Produktionsanlage in Belmonte, Bahia, Brasilien, hat Homerun die konzeptionelle Phase von vertikaler Integration, hochreinem Silica und Industrieproduktion im Kontext der Energiewende hinter sich gelassen.

    Das Unternehmen hat nun einen bankfähigen technischen und finanziellen Bauplan für eine groß angelegte Industrieanlage vorgelegt, der darauf ausgelegt ist, Brasiliens schnell wachsenden Solarmarkt sowie ausgewählte Exportmärkte in ganz Amerika zu bedienen

    LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:
    www.rockstone-news.de/homeruns-bankfaehiger-sprung-in-brasiliens-solarzukunft/

    Unternehmensdetails

    Homerun Resources Inc.
    #2110 – 650 West Georgia Street
    Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada
    Telefon: +1 844 727 5631
    Email: info@homerunresources.com
    www.homerunresources.com
    ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P
    Aktien im Markt: 77.086.618
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    Kanada-Symbol (TSX.V): HMR
    Aktueller Kurs: 1 CAD (11.05.2026)
    Marktkapitalisierung: 77 Mio. CAD
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    Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW
    Aktueller Kurs: 0,615 EUR (11.05.2026)
    Marktkapitalisierung: 47 Mio. EUR

    Stephan Bogner: Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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    Rockstone News & Research
    Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)
    Müligässli 1, 8598 Bottighofen
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