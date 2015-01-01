  • Steinschlagreparatur Nienburg – Schnelle und zuverlässige Reparatur für Ihr Autoglas

    Steinschlag am Fahrzeug? junited AUTOGLAS Nienburg repariert kleine Schäden schnell und professionell – oft ohne Eigenanteil bei Teilkasko. Für sichere Fahrt und klare Sicht.

    Ein Steinschlag in der Windschutzscheibe entsteht oft unerwartet und kann die Sicherheit im Straßenverkehr beeinträchtigen. Bei junited AUTOGLAS Nienburg erhalten Sie eine schnelle und zuverlässige Lösung für kleinere Glasschäden. Erfüllt der Schaden die Voraussetzungen für eine Reparatur, kann dieser häufig innerhalb von nur 30 Minuten behoben werden. Nach kurzer Wartezeit sind Sie wieder sicher unterwegs.

    Fachgerechte Reparatur oder Scheibenaustausch

    Nicht jeder Steinschlag lässt sich reparieren. Bei größeren Rissen oder Schäden außerhalb der Reparaturmöglichkeiten bietet junited AUTOGLAS Nienburg den professionellen Austausch der Fahrzeugscheibe an. Dabei wird nicht nur die neue Scheibe fachgerecht eingesetzt, sondern auch die notwendige Kalibrierung moderner Fahrerassistenzsysteme durchgeführt.

    Kostenlose Steinschlagreparatur bei Teilkasko

    Viele Kunden profitieren bei bestehender Teilkaskoversicherung von einer Reparatur ohne Eigenanteil. Durch die Zusammenarbeit mit Versicherungen wird die Schadensabwicklung einfach, schnell und unkompliziert gestaltet. So sparen Sie Zeit und vermeiden unnötigen Aufwand.

    Qualität, Service und moderne Technik

    Das erfahrene Team von junited AUTOGLAS Nienburg steht für präzise Arbeiten, hochwertige Materialien und transparente Beratung. Jeder Schaden wird sorgfältig geprüft und mit modernen Verfahren behoben, damit die Sicherheit und Stabilität Ihrer Fahrzeugscheibe dauerhaft erhalten bleiben.

    Autoglas-Service direkt vor Ort

    Neben der Reparatur in der Werkstatt profitieren Kunden auch von einem praktischen Vor-Ort-Service. Kleinere Schäden können bequem bei Ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz begutachtet und – sofern möglich – direkt repariert werden. Das spart Zeit und sorgt für maximale Flexibilität im Alltag.

    Nachhaltige Sicherheit für Ihr Fahrzeug

    junited AUTOGLAS Nienburg setzt auf Reparaturen nach höchsten Qualitätsstandards und verwendet Materialien entsprechend den Herstellervorgaben. Zusätzlich erhalten Sie hilfreiche Tipps, wie sich Steinschläge durch angepasstes Fahrverhalten und ausreichenden Sicherheitsabstand vermeiden lassen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    junited AUTOGLAS Nienburg
    Herr Steven Prenzler
    Hannoversche Str. 154
    31582 Nienburg (Weser)
    Deutschland

    fon ..: 05021 924790
    fax ..: 05021 924791
    web ..: http://www.junited-autoglas.de/nienburg
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    junited AUTOGLAS Nienburg
    Herr Steven Prenzler
    Hannoversche Str. 154
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