  • Rockstone News zu Homerun Resources: Silica Valley nimmt Gestalt an – der erste industrielle Baustein der Wertschöpfungskette

    Der erste Punkt der industriellen Umwandlung
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    Konzeptionelle Darstellung eines potenziellen zukünftigen Ausbaus von Homeruns Santa Maria Eterna Industrial Hub. Quelle: Homerun Resources Inc. / Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

    Jedes Industrieimperium beginnt mit einem ersten Punkt der Umwandlung. Für Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) ist dieser Punkt nicht länger theoretisch. Heute hat das Unternehmen die erste für Santa Maria Eterna geplante Industrieanlage mit einem Preisschild versehen: Eine Silica-Reinigungsanlage in Belmonte, Bahia, mit einem Budget von weniger als 10 Mio. USD.

    Die geplante Anlage soll rohen Silicasand aus Santa Maria Eterna aufnehmen und zu einem sauberen, gleichmäßigen 3N-Industrieprodukt (99,9%) für Kunden, Homeruns geplante Solarglasanlage sowie künftige 4N- und 5N-Reinigungsstufen aufwerten. Mit anderen Worten: Hier beginnt Silicasand, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen und als industrielle Infrastruktur Gestalt anzunehmen.
    Während die CAPEX-Schätzung von 9,38 Mio. USD im Vergleich zu vielen Minen- und Industrieprojekten bescheiden erscheinen mag, liegt die Bedeutung der geplanten Anlage weniger in ihren Kosten als vielmehr in ihrer Position innerhalb von Homeruns breiterer industrieller Architektur.
    Die Anlage mit einer Kapazität von 350.000 Tonnen pro Jahr (tpy) soll zur ersten Reinigungsstufe in einer 3-phasigen Wertschöpfungskette werden und die erste operative Brücke zwischen Santa Maria Eterna und künftiger nachgelagerter Produktion bilden. Anstatt ausschließlich rohen Silicasand zu verkaufen, beabsichtigt Homerun, seine hochreine Ressource schrittweise zu höherwertigen Industrieprodukten, Solarglas-Feedstock und letztlich fortschrittlichen Silicamaterialien aufzuwerten.
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    Unternehmensdetails

    Homerun Resources Inc.
    #2110 – 650 West Georgia Street
    Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada
    Telefon: +1 844 727 5631
    Email: info@homerunresources.com
    06-08-2026IRW22
    ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

    Aktien im Markt: 77.333.285
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    Kanada-Symbol (TSX.V): HMR
    Aktueller Kurs: 0,79 CAD (05.06.2026)
    Marktkapitalisierung: 61 Mio. CAD
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    Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW
    Aktueller Kurs: 0,50 EUR (08.06.2026)
    Marktkapitalisierung: 39 Mio. EUR

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    Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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