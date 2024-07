Alte Weisheit trifft im Nova Maldives auf moderne Praktiken

„Eine transformative Reise zum Wohlbefinden“ mit TCM-Expertin Dr. Xiang Jun im Oktover 2024

Das Nova Maldives konnte eine der besten Ärztinnen für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) und ganzheitlichen Gesundheitscoach Dr. Lim Xiang Jun für ein Wellness-Retreat vom 31. Oktober bis 7. November 2024 gewinnen. Während des Retreats wird eine vielfältige Palette an transformativen integrativer Gesundheits- und Wellnessbehandlungen angeboten. Die Gäste im Nova sind eingeladen, ihre Reise zu Achtsamkeit und ganzheitlicher Gesundheit durch diese transformativen Sitzungen, die Geist, Körper und Seele zu verjüngen, zu bereichern.

Alte Weisheit trifft auf moderne Praktiken: Dr. Xiang Jun, die Gründerin von „Dr. Xiang Jun, der moderne traditionelle Arzt“, bringt über 20 Jahre Erfahrung in TCM und ganzheitlichen Praktiken mit. Mit einem Doktortitel in Akupunktur von der Universität für Chinesische Medizin in Peking und zwei Abschlüssen in Biomedizin und TCM kombiniert Dr. Jun alte Weisheit mit modernen Techniken, um einen umfassenden Ansatz für das Wohlbefinden zu bieten. Ihre umfängliche Ausbildung bei renommierten Praktikern in Peking sowie ihre Expertise in Ayurveda, Yoga, Meditation, Reiki, Schamanismus sowie Metaphysik und Astrologie gewährleisten ein umfassendes und effektives Behandlungserlebnis.

Die einzigartige Mischung aus traditionellen und modernen ganzheitlichen Praktiken zielt darauf ab, das allgemeine Wohlbefinden zu fördern, Stress abzubauen und die natürliche Schönheit durch maßgeschneiderte Behandlungen zu verbessern. Von privaten Akupunktursitzungen über belebende Gesichtsbehandlungen bis hin zu umfassendem Gesundheitscoaching – Dr. Jun ist bestrebt, Gästen dabei zu helfen, ihre Wellnessziele zu erreichen und sie zu befähigen, ihre Gesundheit zu erhalten.

Seelenvolle Verjüngung und Wiederverbindung: Inmitten von Novas natürlicher Inseloase können Gäste die alte Weisheit der TCM in Kombination mit wissenschaftlichen Diagnosen und Beurteilungen der westlichen Medizin erkunden.

Während ihres Aufenthalts im Nova bietet Dr. Jun ein umfassendes Leistungspaket an, darunter private Sitzungen und kostenlose Kurse zur Verjüngung und zum Ausgleich von Geist, Körper und Seele.

Beratung und Coaching: Die Wellnessreise beginnt mit einer kostenlosen 15-minütigen Beratung. Für ein auf das Individuum angepasstes Erlebnis bietet Dr. Jun ganzheitliches Gesundheitscoaching mit traditioneller Astrologie und integrative Akupunktursitzungen für 336 EUR an. Ergänzend können Behandlungen mit traditionellen Methoden wie Schröpfen, Moxibustion und Tuina-Akupressurmassage gebucht werden. TCM-Gesichtsästhetik: Für die Hautverjüngung werden kosmetische Gesichtsakupunktur, kosmetischem Gesichts-Gua-Sha und Gesichtsakupressur-Reflexzonenmassage und Osteopathie angeboten (ab 336 EUR). Ganzkörperbehandlungen: Personalisierte Massagesitzungen, die individuell auf die Bedürfnisse zugeschnitten sind, ergänzen das Angebot. Zu den Optionen gehören Einzelsitzungen für 400 EUR, Paarsitzungen und Gruppensitzungen mit Platz für bis zu sieben Teilnehmer. Medizinisches Qigong und Meditation sorgen für ein besseres Gleichgewicht und mehr Vitalität.

Zu den kostenlosen Kursen während des Retreats zählen: Integrative Qigong-Yoga-Meditation zur Entgiftung und Achtsamkeitsmeditation zum Stressabbau und Workshops zu Gesichts-Gua-Sha und Reflexzonenmassage sowie eine spannende Frage-und-Antwort-Runde zu TCM und Akupunktur.

Mehr zum Retreat mit Dr. Jun: nova-maldives.com/jun

