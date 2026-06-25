Amarc gibt den Beginn der Bohrkampagne 2026 in der Lagerstätte AuRORA und im Kupfer-Gold-Distrikt JOY bekannt

2. Juli 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. (Amarc oder das Unternehmen) (TSXV: AHR; OTCQB: AXREF; FWB: AQ5) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma AuRORA Minerals Ltd. (AML) – die Joint-Venture-Gesellschaft, an der Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc. (Freeport) und Amarc zu jeweils 60 % bzw. 40 % beteiligt sind – vor kurzem im Kupfer-Gold-Distrikt JOY (JOY oder der Distrikt) im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia (BC) das Feldprogramm 2026 eingeleitet hat. Das Programm wird von Freeport über AML zur Gänze finanziert und umfasst die Arbeiten sowohl im Distrikt JOY als auch in angrenzenden Konzessionen, die von AML in Option gehalten werden (siehe Amarc-Pressemitteilung vom 27. Mai 2026). Amarc ist als primärer Vertragspartner für die Aufsicht über die Explorationsprogramme von AML im Distrikt JOY verantwortlich.

Die Feldsaison 2026 ist offiziell mit einem Programm gestartet, in dem vor allem Bohrungen durchgeführt werden, um die Arbeiten zur Erschließung des erstklassigen Potenzials im Distrikt JOY fortzuführen, erklärt Diane Nicolson, President und CEO von Amarc. Ebenso wie unsere Anleger freut sich auch unser Team auf die weiteren Explorationsarbeiten in der Lagerstätte AuRORA, die mit reichen Gold- und Kupfervorkommen aufwartet und für eine Erweiterung offensteht. Von Bedeutung ist vor allem, dass der Distrikt JOY auch die bedeutenden kupfer- und goldführenden Porphyrentdeckungen TWINS und CANYON, die Lagerstätten PINE und Brenda sowie eine Reihe hochinteressanter Lagerstättenziele beherbergt, die noch nicht vollständig exploriert wurden. Wir von Amarc sind überzeugt, dass wir bisher nur an der Oberfläche des gesamten Potenzials in diesem ausgedehnten Kupfer-Gold-Distrikt gekratzt haben, und dass sich die Entdeckung der hochgradigen, oberflächennahen Lagerstätte AuRORA als Schlüssel für die Erschließung der gesamten Region Toodoggone erweisen wird.

Das Programm 2026 im Distrikt JOY umfasst folgende Bereiche:

Anhaltender Fokus auf die goldreiche Kupfer-Gold-Silber-(Cu-Au-Ag)-Lagerstätte AuRORA (AuRORA):

– Stepout-Bohrungen, um das Ausmaß und die Ausdehnung der Lagerstätte AuRORA zu bewerten. Anhand von Bohrungen im Jahr 2025 wurde die Lagerstätte auf eine Fläche von 1,4 km × 0,8 km ausgedehnt und steht nun für eine zusätzliche Erweiterung offen (siehe Abbildung 1 und Amarc-Pressemitteilung vom 27. Mai 2026). Vielversprechende Mineralisierungen wurden auch in den Bohrlöchern JP25114 und JP25120 angetroffen, die 550 m südlich bzw. 350 m nördlich der derzeit bekannten Abgrenzungen von AuRORA liegen und nach wie vor offenstehen. Diese beiden Bohrungen könnten auf eine erhebliche weitere Ausdehnung der Lagerstätte AuRORA bzw. zusätzliches Potenzial für weitere Lagerstätten im 4 km² großen Mineralsystem Northwest Gossan (NWG) hindeuten, in dem die Lagerstätte eingebettet ist.

– Auch erste metallurgische Untersuchungen und andere vorläufige Projekterschließungsstudien bei AuRORA sind geplant.

Abbildung 1: Bohrplan der Lagerstätte AuRORA – Hochgradige Mineralisierung, hervorragende Kontinuität und gute Erweiterungsmöglichkeiten

Folgeuntersuchungen im Bereich der Kupfer-Gold-Entdeckung TWINS (TWINS):

– Zusätzliche Bohrungen in der Entdeckung TWINS, die sich rund 17 km südlich von AuRORA, auf dem 10 km langen Porphyrtrend PINE, befindet. TWINS ist in ein ausgedehntes, 8,5 km2 großes Sulfidsystem eingebettet. Die von Amarc bereits im Vorfeld veröffentlichten, stark anomalen Goldgehalte aus sehr weit auseinanderliegenden und relativ flachen Erkundungsbohrungen innerhalb dieses Zielgebiets sowie die Ergebnisse aus dem Jahr 2025 aus der Bohrung JP25106, wo in der Tiefe 300 m mit 0,51 g/t Au und 0,23 % Cu durchteuft wurden – einschließlich 243 m mit 0,59 g/t Au und 0,26 % Cu, 135 m mit 0,86 g/t Au und 0,38 % Cu sowie 45 m mit 1,08 g/t Au und 0,47 % Cu (siehe Amarc-Pressemitteilung vom 19. Februar 2026) – unterstreichen das Potenzial für die Erschließung einer weiteren bedeutenden Porphyrlagerstätte mit Kupfer- und Goldvorkommen.

Und die Sondierung weiterer Potenziale im Distrikt JOY:

– Geologische, geochemische und geophysikalische Untersuchungen im gesamten Gebiet, um die sich abzeichnenden Ziele, wo ebenfalls kupfer- und goldführende Porphyrlagerstätten vermutet werden, für Bohrungen weiter einzugrenzen.

Über Amarc Resources Ltd.

Amarc ist ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen spezialisiertes Unternehmen, das über ein erfahrenes und erfolgreiches Führungsteam verfügt. Geschäftsziel ist die Erschließung einer neuen Generation von langlebigen, hochwertigen porphyrischen Kupfer-Gold-Minen in British Columbia. Durch das Zusammenspiel aus gefragten Projekten und dynamischen Führungskompetenzen hat sich Amarc eine solide Plattform aufgebaut, um mit seinen Projekten im Explorations- und Erschließungsstadium eine entsprechende Wertschöpfung zu erzielen.

Amarc widmet sich aktuell dem Ausbau der kupfer- und/oder goldführenden Porphyrdistrikte JOY, DUKE und IKE, die sich jeweils in unterschiedlichen aussichtsreichen Porphyrregionen im Norden, Zentrum und Süden der Provinz British Columbia befinden. Jeder dieser Distrikte birgt umfangreiches Potenzial für die Erschließung mehrerer bedeutender Cu±Au-Porphyrlagerstätten, wie etwa der wichtigen Entdeckung der Cu-Au-Lagerstätte AuRORA im Distrikt JOY. Wichtig ist, dass sich jeder der drei Distrikte in unmittelbarer Nähe zu industriellen Infrastruktureinrichtungen für die Stromversorgung und den Straßen- und Bahntransport befindet.

Was JOY betrifft, so hat die Firma Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc. (Freeport), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Freeport-McMoRan Inc., im Rahmen einer Earn-In-Vereinbarung zur Beteiligung an einer Mineralkonzession eine Erstbeteiligung von 60 % am Distrikt JOY erworben, indem Freeport innerhalb eines beschleunigten Zeitraums 35 Mio. C$ in das Projekt investierte (siehe Amarc-Pressemitteilungen vom 12. Mai 2021 und 29. Mai 2025). Der Distrikt wird derzeit von der Firma AuRORA Minerals Ltd. (AML) – einer privaten Joint-Venture-Gesellschaft, die zu 60 % Freeport und zu 40 % Amarc gehört – erschlossen (siehe Pressemitteilung vom 4. September 2025). Freeport hat sich dafür entschieden, eine weitere Beteiligung von 10 % am Distrikt JOY zu erwerben und dafür zusätzlich 75 Mio. $ in Form von gestaffelten Aufwendungen zu investieren. Freeport ist aktuell Betreiber von JOY. Die Joint-Venture-Gesellschaft AuRORA Minerals Ltd. hat hingegen Amarc zum Hauptvertragspartner ernannt, der die Explorationsprogramme im Gebiet von JOY im Rahmen einer eigenen Dienstleistungsvereinbarung betreut. Um diese Dynamik zu unterstützen, führte Amarc im Jahr 2025 im Namen von AML ein erweitertes Explorationsprogramm im Wert von über 16 Mio. C$ durch und absolvierte umfangreiche Erweiterungsbohrungen sowohl in der Lagerstätte AuRORA als auch bei anderen Entdeckungen und Lagerstättenzielen auf dem Projektgelände.

Im Distrikt DUKE hält die Firma Boliden Mineral Canada Ltd. (Boliden), ein Teilunternehmen der Boliden-Unternehmensgruppe, nach wie vor eine Beteiligung und hat bis Ende 2025 durchgehend Explorationsaktivitäten im Wert von 30 Mio. C$ eigenständig finanziert. Boliden und Amarc haben nun ein 60/40-Joint-Venture abgeschlossen (das DUKE-JV), in dem sich die Vertragsparteien auf eine anteilsmäßige Finanzierung der Explorationsaktivitäten oder eine Verwässerung ihrer Anteile am DUKE-JV verständigt haben. Amarc ist Betreiber des Distrikts DUKE.

Amarc hält 100 % der Besitzanteile am Cu-Au- und Cu-Mo-Distrikt IKE im Süden von British Columbia. Amarc hat die Bohrungen im Bereich der Cu-Au-Lagerstätte Empress innerhalb des Distrikts IKE im Jahr 2024 selbst finanziert. Amarc tritt im Distrikt IKE als Betreiber auf.

Amarcs Exploration wird von einem international erfolgreichen Team von erfahrenen Geologen geleitet, die auf porphyrische Cu-Au-Lagerstätten spezialisiert sind. Mitglieder dieses Teams waren seit 1990 an Fortschritten bei der porphyrischen Cu-Au-Exploration in der Region Toodoggone, wo der Distrikt JOY und die Lagerstätte AuRORA angesiedelt sind, beteiligt und haben diese verfolgt. Ihre Erfahrung und frühzeitige Erkennung des Porphyrpotenzials im Zielgebiet NWG anhand eines von einer seichten Deckschicht überlagerten und unzureichend erkundeten epithermalen-porphyrischen geologischen Übergangsmilieus haben zur Entdeckung der goldreichen porphyrischen Cu-Au-Ag-Lagerstätte AuRORA geführt.

Amarc ist mit HDI verbunden, einem diversifizierten international tätigen Bergbaukonzern, der seit 35 Jahren erfolgreich in der Auffindung, Erschließung und Transaktionen in Bezug auf porphyrische Kupferlagerstätten tätig ist. Zu den früheren und aktuellen HDI-Projekten zählen einige der bedeutendsten Porphyrlagerstätten in British Columbia und auch der Welt – wie etwa Pebble, Mount Milligan, Southern Star, Kemess South, Kemess North, Gibraltar, Prosperity, Xietongmen, Newtongmen, Florence, Casino, Sisson, Maggie, PINE, IKE, DUKE und AuRORA. Von ihrem Hauptsitz in Vancouver (Kanada) aus setzt die HDI-Gruppe ihre einzigartigen Stärken und Kompetenzen für den Erwerb, die Erschließung, den Betrieb und die gewinnorientierte Nutzung von Mineralprojekten ein.

Amarc arbeitet eng mit Kommunalverwaltungen, indigenen Gruppen und Stakeholdern zusammen, um eine verantwortungsbewusste Erschließung seiner Mineralprojekte zu gewährleisten, sodass diese zu einer nachhaltigen Gemeinde- und Wirtschaftsentwicklung beitragen. Wir bemühen uns um eine frühzeitige und bedeutende Einbindung, um sicherzustellen, dass unsere Mineralexplorations- und Erschließungsaktivitäten gut koordiniert sind und breite Unterstützung genießen, die Prioritäten und Bedenken der örtlichen Gemeinden berücksichtigt werden und optimale Möglichkeiten zur Zusammenarbeit geschaffen werden. Ein besonderes Anliegen ist uns der Aufbau von für beide Seiten nutzbringenden Partnerschaften mit indigenen Gruppen, in deren traditionellen Territorien unsere Projekte angesiedelt sind, und zwar durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, Schulungsprogrammen, Vertragsmöglichkeiten, Finanzierungsvereinbarungen zum Kapazitätsaufbau und Sponsoring von Gemeindeveranstaltungen. Alle Arbeitsprogramme von Amarc sind sorgfältig geplant, um ein hohes Maß an ökologischer und sozialer Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Qualifizierter Sachverständiger

Mark Rebagliati, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat sämtliche technischen und wissenschaftlichen Informationen in Bezug auf das Projekt JOY in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Rebagliati ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Sie auf unserer Website des Unternehmens unter www.amarcresources.com. Alternativ wenden Sie sich bitte an:

Diane Nicolson, President und CEO, unter +1 (778) 388 45603, E-Mail: DianeNicolson@hdimining.com

Tom McMillan, VP Investor Relations unter +1 (604) 364-8386, E-Mail: TomMcMillan@amarcresources.com

Kin Communications unter +1 (604) 684-6730, E-Mail: AHR@kincommunications.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON AMARC RESOURCES LTD.

Dr. Diane Nicolson

President und CEO

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete und andere vorsorgliche Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Alle derartigen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Explorationspläne und Pläne zur Vertiefung von Beziehungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Annahmen, auf denen das Unternehmen seine zukunftsgerichteten Aussagen stützt, gehören unter anderem: dass die Projekte von Amarc alle erforderlichen Umwelt- und sonstigen Genehmigungen sowie alle Landnutzungs- und sonstigen Lizenzen erhalten werden; dass die Untersuchungen und Explorationsarbeiten auf den Projekten von Amarc weiterhin positive Ergebnisse liefern werden; und dass keine geologischen oder technischen Probleme auftreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zählen Marktpreise, potenzielle Umweltprobleme oder -verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Lizenzen und Abbaurechte sowie Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen und Auswirkungen staatlicher Richtlinien in Bezug auf Bergbau sowie die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten, die sich in von indigenen Gruppen beanspruchten Gebieten befinden, können beanspruchte indigene Rechte und Titel beeinträchtigen oder als solche wahrgenommen werden, was zu Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung oder zu Widerstand seitens indigener Gruppen führen kann, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Anleger im Jahresbericht (Formular 20-F) von Amarc, der bei der United States Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov eingereicht wurde, sowie in den bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Kanada eingereichten Unterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Abbildung 1: Bohrplan der Lagerstätte AuRORA – Hochgradige Mineralisierung, hervorragende Kontinuität und gute Erweiterungsmöglichkeiten

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