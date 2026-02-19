  • Brixton Metals startet große Kupfer-Gold-Bohrkampagne 2026 auf Thorn

    Brixton Metals startet auf Thorn ein voll finanziertes 10.000-Meter-Bohrprogramm: Camp Creek, Trapper und neue Porphyrziele sollen wachsen und die Grundlage für erste Ressourcenschätzungen schaffen.

    BildBrixton Metals (TSXV: BBB / WKN A1J09P) hat die diesjährige Bohrsaison auf dem vollständig kontrollierten Thorn-Projekt in British Columbia eingeläutet. Das durchfinanzierte 10.000-Meter-Programm zielt darauf ab, bekannte Kupfer- und Goldsysteme zu erweitern, neue Porphyrzentren zu erproben und belastbare Daten für künftige Ressourcenschätzungen zu generieren.

    Im Fokus stehen zunächst Arbeiten am Porphyr-Epithermalsystem Camp Creek, wo Anfang Juni bereits knapp 250 Bohrmeter absolviert wurden. Das System umfasst eine oberflächennahe, hochsulfidische Goldzone sowie einen tieferen, noch in mehrere Richtungen offenen Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Porphyr. Die aktuellen Bohrungen sollen die flacheren Gangsysteme in der Fläche ausdehnen und strukturell besser definieren. Gleichzeitig sammelt Brixton geometallurgische Daten, um Erstressourcen für beide Mineralisierungsbereiche auf Camp Creek vorzubereiten.

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