Fidschis verborgener Schatz: Kalo Gold auf dem besten Weg zur nächsten großen Goldentdeckung im „Ring of Fire“

Kalo Gold startet 2026 die aktivste Explorationsphase auf Vatu Aurum: Neue Goldadern, ausstehende Bohrergebnisse und moderne Geophysik schärfen die Ziele im 40 Kilometer langen Goldkorridor.

Die kommenden Monate versprechen, die aktivste Phase in der Geschichte von Kalo Gold (TSXV KALO / WKN A41X3C) zu werden: Die Analyseergebnisse aus zwei Bohrlöchern auf Wainikoro stehen noch aus, neu entdeckte goldhaltige Adern werden derzeit untersucht, im Juli beginnen die IP-Untersuchungen (Induced Polarization) und die 6.212 Kilometer langen aus der Luft durchgeführten Untersuchungen werden in das Explorationsmodell integriert – und der Beginn der Bohrungen ist für später im Jahr 2026 geplant, erstmals gestützt auf einen vollständigen, projektweiten Datensatz.

Für Investoren ist die Ausgangslage ungewöhnlich klar: eine definierte Pipeline von Katalysatoren, wobei jeder Schritt darauf ausgelegt ist, den nächsten zu schärfen.

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