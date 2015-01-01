  • McLaren Minerals im Interview – Titanprojekt vor nächsten Meilensteinen

    McLaren Minerals treibt sein Titanprojekt in Westaustralien voran: Managing Director Simon Finnis spricht im Goldinvest.de-Interview über 529 Mio. Tonnen Ressource, 252 Mio. AUD NPV und das weitere Wa

    BildMcLaren Minerals (ASX: MML WKN: A3DMM5) entwickelt mit dem McLaren Titanium Project in Westaustralien eines der größten Titan-Schwermineralsandprojekte der Region.

    Im Interview spricht Goldinvest.de mit Managing Director Simon Finnis über die jüngsten Fortschritte, die hohe Wirtschaftlichkeit des Projekts und die nächsten Meilensteine auf dem Weg zur weiteren Entwicklung.

    Das McLaren-Projekt verfügt bereits über eine umfangreiche Ressource nach dem australischen JORC-Standard von rund 529 Millionen Tonnen und bedeutenden Vorkommen an Titanmineralen wie Ilmenit, Rutil und Leucoxen.

    Besonders spannend: Die kürzlich veröffentlichte Pre-Feasibility Study (PFS) zum McLaren-Projekt weist einen Vorsteuer-NPV von rund 252 Mio. AUD und eine Minenlaufzeit von knapp 16 Jahren aus. Gleichzeitig basiert die Studie aber nur auf einem Teil der gesamten Ressource, sodass erhebliches Wachstumspotenzial besteht!

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    McLaren Minerals im Interview – Titanprojekt vor nächsten Meilensteinen

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