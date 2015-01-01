Magnetfeldtherapie – Wolfgang Skischally über Hintergründe und Anwendungsbereiche

Pulsierende Magnetfelder im Wohnbereich – was steckt dahinter? Wolfgang Skischally erklärt

Nicht alle elektromagnetischen Felder werden in der Baubiologie gleich bewertet. Wolfgang Skischally erklärt, dass es einen grundlegenden Unterschied gibt zwischen unkontrollierten Dauerbelastungen durch WLAN, Mobilfunk oder Stromleitungen einerseits und gezielt eingesetzten, niedrigfrequenten Magnetfeldimpulsen andererseits. Pulsierende Magnetfeldsysteme erzeugen definierte Felder mit spezifischen Parametern – Frequenz, Intensität und Wellenform werden bewusst gewählt. Diese Systeme werden seit Jahrzehnten in der Komplementärmedizin und im Wellnessbereich eingesetzt. Die wissenschaftliche Forschung zu ihrer Wirksamkeit ist umfangreich, liefert aber je nach Anwendungsbereich unterschiedlich starke Evidenz. Die Wellness Sanofit GmbH bietet Magnetfeldsysteme als Teil eines ganzheitlichen Ansatzes an und informiert Interessenten sachlich über Möglichkeiten, Grenzen und den aktuellen Forschungsstand. Übertriebene Versprechungen gehören dabei ebenso wenig zum Beratungsansatz wie das Verschweigen offener wissenschaftlicher Fragen.

Grundlagen der pulsierenden Magnetfeldtherapie

Um Magnetfeldsysteme einordnen zu können, ist ein Verständnis der technischen und physiologischen Grundlagen hilfreich. Wolfgang Skischally erklärt die wesentlichen Prinzipien verständlich und ohne Übertreibung.

Wie pulsierende Magnetfeldsysteme funktionieren

Pulsierende Magnetfeldsysteme erzeugen niederfrequente elektromagnetische Felder, die durch eine Spule oder eine Matte in den Körper eindringen. Wolfgang Skischally erklärt, dass die erzeugten Feldstärken in der Regel sehr gering sind – oft in einem Bereich, der mit dem natürlichen Erdmagnetfeld vergleichbar ist. Das Besondere ist nicht die Intensität, sondern die Frequenz und das Impulsmuster. Verschiedene Systeme nutzen unterschiedliche Frequenzbereiche und Signalformen, die auf spezifische physiologische Reaktionen abzielen sollen. Die Felder durchdringen den Körper vollständig und wirken auf alle Zellen und Gewebe ein, die sich im Feldbereich befinden. Wellness Sanofit aus Widnau setzt Systeme ein, die nach langjähriger Erfahrung und anerkannten Prinzipien entwickelt wurden.

Der Unterschied zu statischen Magnetfeldern

Ein häufiges Missverständnis betrifft den Unterschied zwischen statischen und pulsierenden Magnetfeldern. Wolfgang Skischally erklärt, dass ein statisches Magnetfeld, wie es beispielsweise ein Dauermagnet erzeugt, keine wechselnden Impulse auf den Körper ausübt und biologisch anders wirkt als ein pulsierendes Feld. Pulsierende Felder verändern sich rhythmisch und erzeugen dabei schwache elektrische Ströme im Körpergewebe – ein Prinzip, das als elektromagnetische Induktion bekannt und physikalisch gut belegt ist. Ob und wie diese induzierten Ströme biologisch wirksam sind, ist Gegenstand der laufenden Forschung.

Wolfgang Skischally: Anwendungsbereiche und ihre wissenschaftliche Einordnung

Die Anwendungsgebiete pulsierender Magnetfeldsysteme sind vielfältig. Wolfgang Skischally ordnet sie sachlich ein und unterscheidet klar zwischen besser und weniger gut belegten Bereichen.

Anwendung im Wellness- und Schlafbereich

Im Wellnessbereich und zur Unterstützung der nächtlichen Regeneration werden Magnetfeldsysteme seit vielen Jahren eingesetzt. Wolfgang Skischally erklärt, dass viele Nutzer berichten, mit regelmäßiger Anwendung erholsamer zu schlafen und sich morgens frischer zu fühlen. Systematische wissenschaftliche Studien zu dieser spezifischen Anwendung sind begrenzt, und subjektive Berichte sind kein Ersatz für kontrollierte Studien. Dennoch ist die Anwendung im Schlafbereich einer der am weitesten verbreiteten Einsatzbereiche, und die subjektiven Rückmeldungen sind in der Praxis von Wellness Sanofit konsistent positiv. Wolfgang Skischally kommuniziert dabei klar, dass es sich um eine komplementäre Maßnahme handelt, nicht um eine medizinische Behandlung.

Unterstützung der Mikrozirkulation

Ein wissenschaftlich besser untersuchter Bereich ist die mögliche Wirkung pulsierender Magnetfelder auf die Mikrozirkulation – also die Durchblutung der kleinsten Blutgefäße. Wolfgang Skischally erklärt, dass es Studien gibt, die Verbesserungen der Mikrozirkulation nach Magnetfeldanwendungen nahelegen. Diese Studien haben unterschiedliche methodische Qualität, und die Evidenz ist nicht einheitlich. Das European Committee for Electrotechnical Standardization hat entsprechende Normen für Magnetfeldgeräte entwickelt, was die zunehmende Professionalisierung dieses Bereichs zeigt. Die Wellness Sanofit GmbH bezieht sich auf anerkannte Systeme und vermeidet Aussagen, die über den wissenschaftlich belegten Stand hinausgehen.

Komplementärer Einsatz bei chronischen Beschwerden

Im komplementärmedizinischen Bereich werden Magnetfeldsysteme begleitend bei verschiedenen chronischen Beschwerden eingesetzt. Wolfgang Skischally betont ausdrücklich, dass diese Anwendung immer ergänzend zur ärztlichen Behandlung erfolgen sollte und diese niemals ersetzen kann. Kunden, die Magnetfeldsysteme im Zusammenhang mit gesundheitlichen Beschwerden nutzen möchten, werden von Wellness Sanofit grundsätzlich dazu angehalten, ihre behandelnden Ärzte zu informieren und einzubeziehen. Die Grenze zwischen Wellness, Prävention und medizinischer Behandlung ist klar zu ziehen, und Wolfgang Skischally hält diese Grenze konsequent ein.

Geräte und ihre Unterschiede

Der Markt für Magnetfeldsysteme ist breit und unübersichtlich. Wolfgang Skischally gibt Orientierung bei der Auswahl und erklärt, worauf es bei seriösen Systemen ankommt.

Qualitätsmerkmale seriöser Systeme

Nicht alle Magnetfeldsysteme sind gleichwertig. Skischally erklärt, dass seriöse Geräte transparente technische Angaben zu Frequenzbereichen, Feldstärken und Signalformen machen. Sie verfügen über entsprechende Zertifizierungen und sind als Medizinprodukt oder Wellnessgerät klar eingestuft. Die Hersteller sollten nachvollziehbare Dokumentationen zu ihren Produkten bereitstellen. Wellness Sanofit aus Widnau arbeitet mit Systemen, die diesen Anforderungen entsprechen, und informiert Interessenten transparent über die technischen Eigenschaften der angebotenen Geräte.

Kontraindikationen und Sicherheitshinweise

Auch bei seriösen Systemen gibt es Kontraindikationen, die Wolfgang Skischally stets kommuniziert. Personen mit Herzschrittmachern oder anderen implantierten elektronischen Geräten sollten keine Magnetfeldsysteme ohne ausdrückliche ärztliche Freigabe nutzen. Gleiches gilt für Schwangere sowie für Menschen nach bestimmten Operationen. Wellness Sanofit erfragt diese Faktoren vor jeder Empfehlung eines Magnetfeldsystems und schließt betroffene Personen von der Empfehlung aus. Diese Sicherheitshinweise sind kein Kleingedrucktes, sondern integraler Bestandteil der Beratung.

Was Interessenten wissen sollten

Wer sich für den Einsatz eines Magnetfeldsystems interessiert, sollte folgende Punkte berücksichtigen:

– Magnetfeldsysteme sind komplementäre Anwendungen, kein Ersatz für medizinische Behandlungen

– Die wissenschaftliche Evidenz variiert je nach Anwendungsbereich erheblich

– Seriöse Systeme verfügen über transparente technische Dokumentation und entsprechende Zertifizierungen

– Kontraindikationen wie Herzschrittmacher oder Schwangerschaft müssen vor der Nutzung abgeklärt werden

– Subjektive Verbesserungen entwickeln sich oft graduell über Wochen, nicht sofort nach der ersten Anwendung

– Die Kombination mit anderen baubiologischen Maßnahmen, insbesondere der Reduktion ungewollter elektromagnetischer Belastungen, ist sinnvoll

Wellness Sanofit berät Interessenten auf Basis dieser Punkte sachlich und ohne Druck und hilft dabei, eine informierte Entscheidung zu treffen.

Sachlich informiert statt blauäugig begeistert

Magnetfeldsysteme sind weder Wundermittel noch nutzlose Spielzeuge. Sie sind technische Geräte mit spezifischen Eigenschaften, deren Wirksamkeit je nach Anwendungsbereich unterschiedlich gut belegt ist. Wer sich für diese Technologie interessiert, verdient sachliche Information statt überschwängliche Verkaufsrhetorik. Die Beratung durch Wolfgang Skischally folgt genau diesem Prinzip: transparente Information über Möglichkeiten und Grenzen, klare Abgrenzung zu medizinischen Heilsversprechen und individuelle Empfehlungen auf Basis der persönlichen Situation.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wellness Sanofit GmbH

Herr Wolfgang Skischally

Industriestrasse 64 -68

9443 Widnau

Schweiz

fon ..: +41 71511 22 69

fax ..: +41 7946 90 667

web ..: https://sanofit.ch/

email : pr@wolfgang-skischally.ch

Mit Sitz im malerischen Widnau in der Schweiz ist die Wellness Sanofit GmbH ein führendes Unternehmen im Bereich Gesundheit und Strahlenschutz. Seit ihrer Gründung hat es sich die Wellness Sanofit GmbH zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für unsichtbare Strahlenbelastungen zu schärfen und Lösungen zu bieten. Die Expertise erstreckt sich auf die Identifizierung von Feld- und Strahlenbelastungen sowohl im Freien als auch in Innenräumen.

Pressekontakt:

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