UFOs: Neues Sachbuch liefert fundierte Hintergründe

Ein neues Sachbuch gibt einen fakten- und wissenschaftsbasierten Einblick in die Geschichte, Hintergründe u. wissenschaftliche Erforschung von unidentifizierten Flugobjekten, kurz UFOs.

Saarbrücken – Während das Thema UFOs bzw. UAPs („Unidentified Anomalous Phenomena“) zunehmend Gegenstand offizieller Untersuchungen, parlamentarischer Anhörungen und wissenschaftlicher Debatten wird, erscheint mit „UFO – Ein Sachbuch“ ein neues deutschsprachiges Werk, das das Thema faktenbasiert und quellenbasiert aufarbeitet. Eine wissenschaftsjournalistische Einführung ins Thema.

Autor ist der Wissenschaftsjournalist und Herausgeber des Nachrichtenportals www.grewi.de, Andreas Müller. Das 332 Seiten umfassende Buch versteht sich ausdrücklich nicht als spekulative Darstellung, sondern als journalistisch-wissenschaftliche Bestandsaufnahme zur Historie, Phänomenologie und Erforschung unidentifizierter Flugobjekte und anomaler Luftraumphänomene.

Unter dem Untertitel _“Daten, Fakten und Hintergründe zur Historie, Phänomenologie und wissenschaftlichen Erforschung von unidentifizierten Flugobjekten und anomalen Phänomenen im Luftraum“_ behandelt das Werk unter anderem historische Sichtungsberichte, militärische und zivile Untersuchungen, staatliche UFO-Programme sowie aktuelle wissenschaftliche Studien und Messdaten.

Im Mittelpunkt stehen überprüfbare Informationen und dokumentierte Quellen. Thematisiert werden unter anderem folgende Fragen:

Seit wann werden UFOs dokumentiert? Welche Staaten haben UFO-Akten geführt oder freigegeben? Welche Eigenschaften werden den beobachteten Phänomenen zugeschrieben? Welche bekannten natürlichen, technischen oder astronomischen Erklärungen existieren? Und warum existiert in Deutschland bislang keine institutionalisierte staatliche UFO-Forschung?

Das Buch greift dabei auch die jüngsten Entwicklungen in den USA auf, wo das Thema UAPs inzwischen regelmäßig Gegenstand offizieller Pentagon-Berichte, Anhörungen im US-Kongress sowie Aussagen ehemaliger Geheimdienst- und Militärangehöriger ist. Selbst ehemalige US-Präsidenten haben öffentlich bestätigt, dass es dokumentierte Phänomene gibt, die bislang nicht abschließend erklärt werden konnten.

Nicht zuletzt hat US-Präsident Donald Trump jüngst angekündigt, schon „sehr, sehr bald“ die US-UFO-Akten veröffentlichen zu wollen.

Spätestens dann braucht es einen journalistische faktenbasierte Bewertung und Einschätzung dieser Informationen und Materialien jenseits von Schwurbel, Fake-News und Verschwörungsnarrativen. „UFO – Ein Sachbuch“ liefert diese Grundlage.

Besonderen Wert legt die Publikation auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit: Mehr als 447 Quellenangaben, Kommentare und Verweise ermöglichen eine eigenständige Vertiefung. Ergänzt wird das Buch durch über 150 Abbildungen – darunter historische und moderne UFO-Fotografien mit Hintergrundinformationen. Zahlreiche QR-Codes führen direkt zu Originaldokumenten, Videos und weiterführenden Materialien.

Nach Angaben des Autors versteht sich das Buch zugleich als „Plädoyer für die wissenschaftliche Erforschung von UFOs und UAPs“. Ziel sei es, die oft emotional oder spekulativ geführte Debatte durch eine sachliche und quellenbasierte Betrachtung zu ergänzen.

_Mit seiner Expertise steht der Autor gerne auch Journalistinnen und Journalisten für weitere Informationen, Interviews, Sendebeiträge und/oder Podcasts zur Verfügung._

Bibliographische Angaben:

Andreas Müller

„UFO – Ein Sachbuch“

332 Seiten, zahlreiche Abbildungen

GreWi/BOD, 2026

ISBN: 978-3695719556

Pressekontakt:

Andreas Müller

www.grewi.de

redaktion@grewi.de

mobil: 01784911535

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GreWi.de

Herr Andreas Müller

An der Trift 36

66123 Saarbrücken

Deutschland

fon ..: 01784911535

web ..: https://www.grewi.de

email : redaktion@grewi.de

Andreas Müller ist Wissenschaftsjournalist (Fachgebiet Anomalistik), Herausgeber des Nachrichtenportals www.grewi.de und Autor der Buchreihe „Deutschlands UFO-Akten“.

Er ist zudem assoziiertes Mitglied am „Interdiziplinären Forschungszentrum für Extratetrrestrik“ (IFEX), an dem an der Universität Würzburg neben Raumfahrttechnologien auch UFOs/UAPs wisenschaftlich erforscht werden.

Pressekontakt:

GreWi.de

Herr Andreas Müller

An der Trift 36

66123 Saarbrücken

fon ..: 01784911535

email : redaktion@grewi.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuer KRAUSE Gesamtkatalog 10.0: sichere Steigtechnik, neue Produkte und digitale Services auf einen Blick Andrea Hager hat einen großen musikalischen Mutausbruch