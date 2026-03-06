Neuer KRAUSE Gesamtkatalog 10.0: sichere Steigtechnik, neue Produkte und digitale Services auf einen Blick

Das KRAUSE-Werk präsentiert den neuen 276 Seiten Gesamtkatalog 10.0 & gibt einen aktuellen Überblick über sein umfangreiches Programm für sicheres, effizientes & praxisgerechtes Arbeiten in der Höhe.

Der Katalog richtet sich an den Fachhandel, die Industrie, das Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Sicherheitsverantwortliche und private Anwender. Er bündelt bewährte Steigtechniklösungen sowie zahlreiche Neuheiten aus den Bereichen Leitern, Tritte, Fahrgerüste, Arbeitsplattformen, Service und digitale Arbeitsmittelprüfung.

Der Anspruch, Steigtechnik nicht nur als Zugang in die Höhe, sondern als sicheres Arbeitsmittel für reale Einsatzbedingungen zu verstehen, steht dabei im Mittelpunkt. Ob wiederkehrende Wartungsarbeiten, Montageeinsätze, Arbeiten in rutschgefährdeten Bereichen oder kompakte Steighilfen für den täglichen Einsatz: Der neue Gesamtkatalog präsentiert Lösungen, die Standkomfort, Langlebigkeit, Normkonformität und einfache Handhabung vereinen.

Neue Produkte für mehr Sicherheit, Komfort und Effizienz

Zu den Neuheiten zählt die STABILO Stufen-Stehleiter 135 XL mit einer Tragfähigkeit von 225 kg, die für professionelle Einsatzbereiche entwickelt wurde, in denen Leitern häufig genutzt und stark beansprucht werden. Mit einer Belastbarkeit von bis zu 225 Kilogramm, 135 Millimeter tiefen Premium-D-Stufen, einer 300 Millimeter breiten Sicherheitsplattform und einem um 40 Prozent erhöhten Sicherheitsbügel im Vergleich zum Standard bietet sie zusätzliche Sicherheitsfeatures und einen hohen Standkomfort. Eine verschraubte Werkzeugablage mit integriertem Eimerhaken, robuste Metall-Gelenkverbindungen, eine hochfeste Stufen-Holm-Verbindung und rutschhemmende SafetyCap-Fußstopfen unterstützen den professionellen Dauereinsatz.

Auch das Sortiment an kompakter Steigtechnik wird erweitert. Die neuen STABILO Doppel-Klapptritte sind für professionelle Anwendungen konzipiert, bei denen der Tritt regelmäßig als temporärer Arbeitsplatz genutzt wird. Die Modelle Doppel-KlappTritt 135 und 135 XL verfügen über 135 Millimeter tiefe Premium-D-Stufen und sind bis zu 225 Kilogramm belastbar. Großzügige Standflächen, verschraubte Aluminium-Gelenke, Eckaussteifungen, sicher verriegelnde Klappsperren und rutschhemmende Fußstopfen sorgen für Stabilität und Komfort. Ergänzend bietet der Doppel-KlappTritt 80 eine kompaktere Lösung für häufige, kürzere Einsätze.

Im MONTO-Programm stellt KRAUSE neue Farbvarianten sowie weiterentwickelte Klapptritte für den Einsatz im Haushalt, im Hobbybereich, sowie von Heim- und Handwerkern und in der Verwaltung vor. Der neue Klapptritt Toppy ist ein handlicher Stahl-Klapptritt mit einer Standfläche und Stufen von 300 x 200 Millimetern. Er verfügt über rutschhemmende Matten, eine integrierte Klappsperre und eine Belastbarkeit von bis zu 150 Kilogramm. Mit einer Tiefe von nur 45 Millimetern im zusammengeklappten Zustand lässt er sich besonders platzsparend verstauen. Der Toppy Style ergänzt diese Eigenschaften um eine hochwertige, pflegeleichte, eloxierte Ausführung. Weitere Modelle wie Treppy, Rolly, Treppo, Toppy XL, Picoly und StepTop zeigen die große Bandbreite des MONTO-Sortiments – vom kompakten Alltagstritt bis zur kleinen Arbeitsplattform.

Durchdachte Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche

Für anspruchsvolle Einsatzbereiche mit erhöhter Rutschgefahr bietet KRAUSE die STABILO Stufen-Anlegeleiter mit R13-Rutschhemmung. Ihre 80 Millimeter tiefen R13-Stufen mit offenem Lochbild verbinden eine ausreichend dimensionierte Auftrittsfläche gemäß TRBS 2121-2 mit besonders hoher Rutschhemmung. Schmutz und Feuchtigkeit können sich weniger leicht auf der Trittfläche sammeln. Ein sicherer Anlegeschutz, rutschhemmende Fußstopfen, Holme mit Kantenverstärkung und eine hochfeste Stufen-Holm-Verbindung unterstützen die Langlebigkeit und die Sicherheit.

Weitere Neuheiten zeigen, wie umfassend KRAUSE das Thema Arbeiten in der Höhe betrachtet. Die Stufen-StehLeiter Solido XL verbindet eine großzügige Aluminium-Sicherheitsplattform, 80 Millimeter tiefe V-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung, eine verschraubte Metall-Ablageschale und robuste Gelenkverbindungen zu einer soliden Lösung für regelmäßige Arbeiten in der Höhe. Das ClimTec Alu-Arbeitsgerüst bis 7,00 Meter Arbeitshöhe kann nun auch als Transportwagen genutzt werden. Er wird aus vorhandenen ClimTec-Komponenten aufgebaut und erleichtert Transport, Lagerung und Handling spürbar. Für Wartungsarbeiten, etwa an Busdächern, bietet KRAUSE zudem eine höhenverstellbare, fahrbare Arbeitsplattform mit Geländerkorb. Sie ermöglicht einen sicheren Zugang, eine großzügige Arbeitsfläche, eine flexible Höhenanpassung und einen standsicheren Einsatz bei wiederkehrenden Instandhaltungsarbeiten.

Digitale Prüfung, Schulung und Service aus einer Hand

Neben den Produktneuheiten präsentiert der Gesamtkatalog 10.0 auch die digitalen und serviceorientierten Angebote von KRAUSE. Mit wosatec steht eine Web-App zur Verfügung, die papierbasierte Prüfprozesse durch eine digitale Arbeitsmittelverwaltung ersetzt. Leitern, Tritte, Fahrgerüste, ortsfeste Leitern, Sonderkonstruktionen, Treppen, Überstiege sowie weitere Arbeitsmittel können damit eindeutig erfasst, geprüft und dokumentiert werden. Unternehmen werden durch QR-Code-Etiketten, automatische Erinnerungen und zentrale Prüfprotokolle dabei unterstützt, Prüfintervalle transparent und effizient zu organisieren.

Ergänzend dazu bietet die KRAUSE ACADEMY Schulungen für Anwender, Sicherheitsverantwortliche und „Befähigte Personen“ an. Mit KRAUSE INSPECT erhalten Unternehmen professionelle Prüfdienstleistungen. Damit verbindet KRAUSE hochwertige Steigtechnik mit Wissen, Prüfung und digitaler Dokumentation zu einem ganzheitlichen Angebot für einen sicheren Betrieb.

Der neue KRAUSE Gesamtkatalog 10.0 ist somit mehr als nur eine Produktübersicht. Er ist ein praxisnahes Nachschlagewerk für alle, die sichere, langlebige und wirtschaftliche Lösungen für Arbeiten in der Höhe suchen. Der Katalog steht im Servicebereich auf der KRAUSE-Website zum Download bereit.

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fon ..: 06641 911650

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email : jung@team-digital.de

Im Jahr 1900 gegründet, steht KRAUSE als traditionsreichste deutsche Steigtechnik“Marke für höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Wir bieten flexible Steigtechnik“Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Dabei finden sämtliche Prozesse in unserem Unternehmen statt, von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb und den genau abgestimmten Serviceleistungen. Wir setzen Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbarkeit. Durch ein kreatives und engagiertes Team im Innen“ und Außendienst, inklusive professioneller Projekt“ und After“Sales“Betreuung, sind wir für unsere Kunden seit mehr als 125 Jahren ein starker und zuverlässiger Partner.

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