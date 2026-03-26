Neuer KRAUSE-Katalog „Sonderlösungen mit System“

Wo Arbeitsplätze, Maschinen oder Fahrzeuge besondere Zugänge erfordern, reichen Standardlösungen oft nicht aus.

In industriellen Prozessen, in der Instandhaltung, in der Logistik oder im Fahrzeugservice sind sichere Aufstiege, Übergänge und Arbeitsstände gefragt, die sich an reale Bedingungen anpassen lassen. Genau hier setzt der neue Katalog für Sonderlösungen von KRAUSE an. Er zeigt, wie sich individuelle Steigtechnik wirtschaftlich, sicher und praxisgerecht umsetzen lässt.

Wenn Standardlösungen an ihre Grenzen stoßen

Im Mittelpunkt stehen Lösungen, die von einer konkreten Aufgabe oder Problemstellung ausgehen und nicht aus dem Standardsortiment bedient werden können. Ob stationäre Plattformtreppe, fahrbare Arbeitsbühne, Überstieg oder spezieller Zugang zu Fahrzeugen und Anlagen: Entscheidend ist, dass die Konstruktion zum Arbeitsprozess passt. Der Katalog macht deutlich, dass KRAUSE Sonderlösungen nicht als Ausnahme, sondern als systematische Antwort auf typische Herausforderungen im Betriebsalltag zu verstehen sind.

Gerade in Produktions- und Logistikbereichen zeigt sich dieser Bedarf besonders deutlich. Wenn Förderstrecken, Maschinenlinien oder technische Anlagen sichere Übergänge und definierte Zugänge erfordern, tragen passgenaue Lösungen dazu bei, Abläufe übersichtlicher und sicherer zu gestalten. Überstiege helfen dabei, Hindernisse kontrolliert zu überqueren und unnötige Umwege zu vermeiden. Arbeitsbühnen und Plattformtreppen schaffen stabile Zugänge zu Wartungs- und Kontrollpunkten, an denen regelmäßig gearbeitet werden muss.

Maßarbeit für Fahrzeuge und komplexe Anlagen

Auch im Bereich der Nutz- und Schienenfahrzeuge sind Sonderlösungen ein wichtiges Thema. Wartungsarbeiten an Dächern, Seitenbereichen oder technischen Aufbauten erfordern Arbeitsmittel, die nicht nur standsicher sind, sondern auch empfindliche Konturen schützen. Maßgeschneiderte Plattformen, teleskopierbare Elemente oder anpassbare Podeste können den Zugang erleichtern und das Risiko von Beschädigungen oder provisorischen Arbeitssituationen gleichzeitig verringern. Für Betreiber bedeutet das mehr Sicherheit bei wiederkehrenden Arbeiten und eine bessere Planbarkeit im Serviceprozess.

Ein wesentlicher Vorteil des Katalogs liegt darin, dass er nicht nur Einzelprodukte, sondern auch Lösungsprinzipien anhand von Projektberichten aus der Praxis zeigt. Viele Konstruktionen basieren auf bewährten Serienkomponenten und lassen sich an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Das ist nicht nur aus technischer Sicht sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich interessant. Systeme, die sich erweitern, umbauen oder gezielt anpassen lassen, schaffen langfristige Investitionssicherheit. Gleichzeitig unterstützt dieser Ansatz eine nachhaltige Nutzung, da bestehende Komponenten weiterverwendet werden können und Lösungen nicht bei jeder Veränderung vollständig neu durchdacht werden müssen.

Planungssicherheit für Betrieb und Beschaffung

Für Sicherheitsverantwortliche, Betriebsleiter und technische Planer ist es vor allem relevant, dass Sonderlösungen nicht nur für mehr Sicherheit sorgen, sondern auch Prozesse stabilisieren können. Sind Zugänge klar definiert, sind Standflächen ausreichend dimensioniert und beruhen Arbeitsabläufe nicht auf Improvisation, steigt in der Regel auch die Effizienz im Betrieb. Sichere Zugänge sparen Zeit, reduzieren Störungen und erleichtern wiederkehrende Arbeiten in den Bereichen Wartung, Inspektion und Produktion.

Der Katalog zeigt außerdem, dass KRAUSE das Thema ganzheitlich betrachtet. Neben den eigentlichen Lösungen spielen auch Planung, Beratung und Service eine wichtige Rolle. Dies beginnt bei der Analyse der Einbausituation und reicht bis zu Schulungen, Prüfleistungen und After-Sales-Angeboten. Dies ist für Unternehmen vor allem dann relevant, wenn neue Zugangs- oder Arbeitslösungen nicht isoliert beschafft, sondern sauber in bestehende Prozesse integriert werden sollen.

Damit ist der neue Katalog mehr als eine reine Produktübersicht. Er dient als praxisnahe Planungsgrundlage für all jene, die sichere und effiziente Sonderlösungen für anspruchsvolle Einsatzbereiche suchen. Er zeigt, wie sich individuelle Anforderungen konstruktiv und wirtschaftlich sinnvoll umsetzen lassen.

Weitere Informationen zu den Sonderlösungen von KRAUSE sowie den Katalog zum Download finden Sie unter: https://www.krause-systems.de/sonderloesungen-aus-aluminium.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Herr Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

Deutschland

fon ..: 06641 911650

web ..: https://www.krause-systems.de/

email : jung@team-digital.de

Im Jahr 1900 gegründet, steht KRAUSE als traditionsreichste deutsche Steigtechnik“Marke für höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Wir bieten flexible Steigtechnik“Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Dabei finden sämtliche Prozesse in unserem Unternehmen statt, von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb und den genau abgestimmten Serviceleistungen. Wir setzen Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbarkeit. Durch ein kreatives und engagiertes Team im Innen“ und Außendienst, inklusive professioneller Projekt“ und After“Sales“Betreuung, sind wir für unsere Kunden seit mehr als 125 Jahren ein starker und zuverlässiger Partner.

Pressekontakt:

team digital GmbH

Herr Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

fon ..: 06641 911650

email : jung@team-digital.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Anlagenmechaniker (m/w/d) gesucht – Verstärkung für unser Team bei Rohrreinigungsdienst Ihlau Moderne Reinigungstechniken für Rohr- und Abflusssysteme