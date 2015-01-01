Messeankündigung LogiMAT 2026: KRAUSE in Stuttgart

Vom 24. bis 26. März 2026 öffnet die LogiMAT, Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, wieder ihre Tore auf dem Messegelände am Stuttgarter Flughafen.

Unter dem Motto „PASSION FOR DETAILS“ präsentiert sich KRAUSE auch in diesem Jahr als Partner für sichere und effiziente Zugänge zu Arbeitsplätzen, Maschinen und Regalsystemen sowie für Übergänge und Überbrückungen von Transportstrecken.

Neben dem breitesten Programm an Standard-Steigtechnik bietet das Traditionsunternehmen aus Alsfeld vor allem individuell angepasste Sonderlösungen, die die Arbeitssicherheit erhöhen, Prozesse optimieren und die Effizienz im Arbeitsalltag nachhaltig steigern.

Effizienz und Sicherheit im Fokus: KRAUSE Überstiege und Laufstege

In modernen Produktions- und Logistikanlagen spielt der reibungslose Materialfluss eine entscheidende Rolle. Doch fördertechnische Systeme wie Transportbänder können zur Herausforderung werden, wenn es um Übergänge oder Wartungsarbeiten geht. Hier setzt KRAUSE mit individuell geplanten und gefertigten Überstiegen und Laufstegen an: Sie schaffen sichere Wege, reduzieren Laufwege und erleichtern Wartungen. KRAUSE begleitet seine Kunden mit einem Rundum-Service vom ersten Konzept bis zur Endabnahme.

Arbeitsplattformen: Flexibilität und Ergonomie in Perfektion

Ein weiteres Highlight im KRAUSE-Portfolio sind Arbeitsbühnen, die fest installiert, verfahrbar oder elektrisch höhenverstellbar ausgeführt werden können. Jede Plattform wird exakt auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten, auch bei Maschinen mit komplexen Konturen. Auszüge, verstellbare Plattformbereiche sowie praxisgerechte Ausstattungsoptionen wie Medienanschlüsse, Licht, Werkzeugablagen oder spezielle Geländervarianten sorgen für Ergonomie, Sicherheit und Produktivität.

Zugang und Sicherheit auf Flachdächern: Durchgängige Schutzkonzepte sind entscheidend

Viele Intralogistik- und Industrieanlagen erfordern regelmäßige Begehungen von Flachdächern, etwa für Wartungen an Klima-, Lüftungs- oder Solartechnik. Dabei sind ein sicherer, dauerhaft nutzbarer Zugang und ein Schutzkonzept, das den Übergang von der Steigtechnik zur Dachfläche konsequent absichert, entscheidend. KRAUSE realisiert hierfür Kombinationen aus ortsfesten Steigleitern, normgerechten Ausstiegsbereichen mit Seitenschutz sowie Absturzschutzsystemen für Dachränder und Gefahrenstellen. Kollektive Schutzmaßnahmen, wie durchdringungsfrei montierbare Geländersysteme, reduzieren den organisatorischen Aufwand und ermöglichen sicheres Arbeiten ohne zusätzliche persönliche

Sicherungsmaßnahmen, sofern dies technisch sinnvoll ist. Wo kollektiver Schutz nicht umsetzbar ist, lassen sich Steigschutzsysteme und PSAgA in das Gesamtkonzept integrieren. Ergänzend unterstützt KRAUSE Betreiber bei der wiederkehrenden Prüfung und Dokumentation, um Sicherheit und Rechtskonformität im laufenden Betrieb sicherzustellen.

Steigtechnik zum Anfassen auf dem KRAUSE-Messestand

Wie gewohnt erwartet die Besucher am KRAUSE-Messestand eine Auswahl standardisierter Systemlösungen und aktueller Produktentwicklungen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich vor Ort ein eigenes Bild von den Neuheiten zu machen, Lösungen im direkten Vergleich zu erleben und ausgewählte Exponate praxisnah zu testen. Darüber hinaus informiert KRAUSE umfassend über begleitende Services – von fachlicher Beratung über Prüf- und Schulungsangebote bis hin zu individuellen Projektlösungen für sichere Zugänge und effiziente Arbeitsabläufe.

Kompetenz in Normen und Sicherheit: Beratung, Prüfungen und Seminare

Am Messestand berät KRAUSE umfassend zu Normen, Gesetzen und Nutzungsvorschriften und gibt Hinweise zur jährlichen Prüfung von Steigtechnik inklusive der Anforderungen an die „Befähigte Person“. Ergänzend bietet KRAUSE bundesweit Seminare an, die als Praxis-, Kompakt- oder Online-Formate verfügbar sind und auf Wunsch auch direkt im Unternehmen stattfinden können. Betrieben ohne eigene befähigte Prüfer bietet KRAUSE zudem einen Vor-Ort-Prüfservice inklusive Dokumentation an.

Ein weiteres zentrales Thema ist die digitale Prüf- und Arbeitsmittelverwaltung: Über QR-Codes an KRAUSE-Leitern lässt sich die Prüfung und Dokumentation mithilfe einer Web-App digital durchführen, inklusive Erinnerungsfunktionen und zentraler Verwaltung.

Besuchen Sie KRAUSE auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart!

Sie finden uns in Halle 3, Stand 3C27. Weitere Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Messeterminen finden Sie unter: https://www.krause-systems.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Herr Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

Deutschland

fon ..: 06641 911650

web ..: https://www.krause-systems.de/

email : jung@team-digital.de

Im Jahr 1900 gegründet, steht KRAUSE als traditionsreichste deutsche Steigtechnik“Marke für höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Wir bieten flexible Steigtechnik“Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Dabei finden sämtliche Prozesse in unserem Unternehmen statt, von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb und den genau abgestimmten Serviceleistungen. Wir setzen Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbarkeit. Durch ein kreatives und engagiertes Team im Innen“ und Außendienst, inklusive professioneller Projekt“ und After“Sales“Betreuung, sind wir für unsere Kunden seit mehr als 125 Jahren ein starker und zuverlässiger Partner.

Pressekontakt:

team digital GmbH

Herr Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

fon ..: 06641 911650

email : jung@team-digital.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ramadan und flexibel arbeiten in der Medizin mit doxx. Neurowriting-System: Silke Schwetschenau entwickelt Methode für gehirngerechte Verkaufstexte