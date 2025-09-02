Ramadan und flexibel arbeiten in der Medizin mit doxx.

Die doxx GmbH, Personalagentur der Medizin, zeigt auf, wie sich Fasten und anspruchsvolle Arbeit im Klinik- oder Praxisalltag optimal vereinbaren lassen. Flexible Arbeitsmodelle stehen dabei im Fokus.

Für viele muslimische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist der Ramadan eine besondere und wichtige Zeit der Besinnung, des Fastens und des familiären Zusammenkommens. Gerade für medizinisches Personal – Ärztinnen und Ärzte, Fachkräfte und Pflegepersonal – stellt die Vereinbarkeit von Fasten und anspruchsvoller Tätigkeit im Klinik- oder Praxisalltag eine Herausforderung dar. Die Personalagentur doxx stellt hierfür praxisnahe Lösungen vor, die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und persönliche Bedürfnisse in Einklang bringen.

Das Wichtigste zum Ramadan.

Der Ramadan ist eine der Grundsäulen des Islams. Er richtet sich zeitlich nach dem islamischen Kalender, darum beginnt und endet der Fastenmonat jedes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt. Während des Ramadans verzichten gläubige Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unter anderem auf Essen und Trinken. Hintergrund des Fastens ist die Besinnung auf den Glauben und das Wesentliche. Am Ende des Ramadans steht das Fastenbrechen, auch Zuckerfest genannt.

Flexibel arbeiten = stressfrei fasten.

Mit ihren flexiblen Arbeitsmodellen unterstützt doxx medizinisches Fachpersonal dabei, den Fastenmonat stressfrei zu gestalten. In Arbeitnehmerüberlassung oder Festanstellung können Mitarbeitende selbst bestimmen, wann, wo und wie sie arbeiten – und so ihren Dienstplan gezielt an die Bedürfnisse des Ramadan anpassen.

Ein Beispiel: Durch den gezielten Ausschluss bestimmter Schichtarten lässt sich die körperliche Belastung während des Tages reduzieren. Viele Fastende entscheiden sich dafür, Tagdienste zu vermeiden und bevorzugt Nachtschichten zu übernehmen. So lassen sich Fastenbrechen am Abend und berufliche Verpflichtungen sinnvoll kombinieren.

Während des Ramadans eine komplette Auszeit zu nehmen klingt verlockend, oder? Das geht indem das Zeitkontingent bei doxx doch einfach umverteilt wird – das ist ganz ohne finanzielle Einbußen möglich. Zum Beispiel indem Arbeitnehmer/innen nach dem Fastenmonat mehr arbeiten und währenddessen komplett freinehmen. Alternativ können Pflegefachkräfte in Festanstellung bei doxx natürlich auch Urlaubstage nutzen.

Fasten und Familie gehören zusammen.

Während des Ramadans spielt die Familie meist eine große Rolle: Das tägliche Fastenbrechen und das Zuckerfest wird oft im Kreise der Lieben gefeiert. doxx sorgt dafür, dass medizinisches Personal zur gewünschten Zeit einfach dort ist, wo die Familie ist. doxx vermittelt deutschlandweit Jobs in der Medizin und findet eine passende Stelle am Wunschort.

doxx liebt und lebt Vielfalt.

Als Personalagentur in der Medizin möchte doxx allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen so zu arbeiten wie es zum Leben passt. „Dazu gehört auch unsere Unterstützung während des Fastenmonats. Sprechen Sie uns gerne dazu an, dann steigen wir gemeinsam in die Planung ein“, so Dr. med. Konrad Schumm, Gründer von doxx. In diesem Sinne: Ramadan Mubarak!

