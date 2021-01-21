KRAUSE-Prüfungen und Seminare – sichern Sie sich jetzt Ihre Termine fürs kommende Jahr!

Von der Prüfung bis zur Qualifizierung: KRAUSE sorgt mit INSPECT, digitaler Verwaltung und Academy-Seminaren für rechtssichere, effiziente Steigtechnikprozesse im Unternehmen.

Leitern, Tritte, Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) und Steigleitern gehören in nahezu allen Branchen zum Alltag. Sie müssen in festgelegten Intervallen geprüft werden. Gesetzliche Vorgaben, berufsgenossenschaftliche Anforderungen und Technische Regeln verlangen eine nachweisbare, fachkundige Kontrolle durch eine „Befähigte Person“. Eine unvollständige Dokumentation oder überzogene Prüffristen führen schnell zu einem erhöhten Haftungsrisiko und unangenehmen Fragen im Audit. Deshalb planen viele Unternehmen bereits zum Jahresende ihre Prüf- und Schulungskapazitäten für das kommende Jahr, um Sicherheit, Verfügbarkeit und Rechtssicherheit frühzeitig zu organisieren.

KRAUSE INSPECT – vollständige Prüfung und rechtssichere Dokumentation

Mit dem Prüfservice INSPECT stellt KRAUSE einen umfassenden Vor-Ort-Service bereit. Dieser unterstützt Unternehmen dabei, ihre Prüfpflichten zuverlässig und ohne zusätzlichen internen Aufwand zu erfüllen. Die Experten prüfen ein breites Spektrum an Arbeitsmitteln: Neben Leitern, Tritten und Fahrgerüsten werden ortsfeste Steigleitern, Podesttreppen und Regalanlagen ebenso kontrolliert wie Sonderkonstruktionen und technische Einrichtungen, etwa Türen, Tore, kraftbetätigte Fenster oder maschinelle Anlagen. Auch persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) und Flurförderzeuge lassen sich in die regelmäßigen Prüfabläufe integrieren, sodass alle relevanten Arbeitsmittel in einem abgestimmten Prozess abgedeckt werden.

Alle Prüfungen werden gemäß den geltenden Vorschriften und Normen durchgeführt. Der Service umfasst mehr als nur eine Sicht- oder Funktionskontrolle. Er beinhaltet die Überprüfung aller sicherheitsrelevanten Einrichtungen, die Aktualisierung von Kennzeichnungen, den Abgleich vorhandener Prüfbücher und die lückenlose Dokumentation der Ergebnisse. Jedes geprüfte Arbeitsmittel wird mit einer Prüfplakette versehen, die die nächste Fälligkeit eindeutig anzeigt. Unternehmen verfügen damit über vollständige, rechtssichere und jederzeit nachvollziehbare Prüfunterlagen. Diese Unterlagen erfüllen die Anforderungen interner Audits ebenso wie externer Kontrollen durch Aufsichtsbehörden, Berufsgenossenschaften oder Versicherer.

Digitale Unterstützung durch die wosatec Web-App

Bei der Dokumentation, Verwaltung und Planung der Prüfintervalle setzt KRAUSE auf die digitale Arbeitsmittelverwaltung von wosatec. Die Web-App bildet sämtliche Prüfergebnisse papierlos ab, ordnet sie den jeweiligen Arbeitsmitteln zu und bietet eine strukturierte Übersicht über den gesamten Bestand – vom einfachen Tritt bis zur komplexen Sonderkonstruktion. Automatische Erinnerungsfunktionen weisen frühzeitig auf anstehende Prüfungstermine hin und erleichtern so die vorausschauende Planung.

In Kombination mit KRAUSE INSPECT entsteht ein durchgängiger Prozess von der Terminvereinbarung über die Vor-Ort-Prüfung bis zur digitalen Ablage. Verantwortliche erhalten auf einen Blick eine Zusammenfassung über die Prüfung der Arbeitsmittel, die daraus resultierenden Maßnahmen und die demnächst anstehenden Prüfungen. Die interne Organisation wird spürbar entlastet, Fehlerquellen durch manuelle Listen oder verstreute Dokumente werden reduziert, und der Prüfstatus bleibt jederzeit transparent und aktuell. Betriebe, die ihre Prüfprozesse langfristig effizienter und nachhaltiger gestalten wollen, profitieren von einer klar strukturierten, sofort abrufbaren Dokumentation.

KRAUSE ACADEMY – Qualifikation für sichere Prüfprozesse

Unternehmen, die ihre Prüfpflichten künftig mit eigenem Personal erfüllen möchten, finden in der KRAUSE ACADEMY einen erfahrenen Partner für die Qualifizierung zur „Befähigten Person“. Das Schulungsprogramm ist praxisorientiert aufgebaut und vermittelt alle notwendigen Kenntnisse, um Leitern, Tritte, Fahrgerüste und ortsfeste Steigleitern fachgerecht zu beurteilen und den Zustand nach den geltenden Vorschriften zu dokumentieren. Die Teilnehmenden lernen, welche Anforderungen aus DGUV-Regelwerk, Betriebssicherheitsverordnung und den einschlägigen Normen resultieren, wie Gefährdungen an Steigtechnik erkannt werden und wie sich typische Schäden sicher bewerten lassen.

Dabei wird deutlich, dass die Qualifikation zur „Befähigten Person“ weit mehr bedeutet als die Teilnahme an einem Seminar. Sie bildet die Grundlage für eine professionelle Organisation der Steigtechnik im Betrieb. Die verantwortliche Person muss die rechtlichen Rahmenbedingungen, typischen Gefährdungen und technischen Zusammenhänge kennen. Nur so kann sie die Verantwortung für die Bereitstellung und Prüfung von Leitern, Fahrgerüsten und Steigleitern übernehmen und gegenüber Dritten begründen.

Praxisnahe Lehrgänge für Steigtechnik und PSAgA

Die Seminare der KRAUSE ACADEMY sind konsequent darauf ausgerichtet, reale Einsatzsituationen abzubilden. Im Bereich der mobilen Steigtechnik liegt der Fokus auf dem sicheren Umgang mit unterschiedlichen Leiterbauarten, Tritten und Fahrgerüsten. Die Teilnehmenden trainieren typische Prüfabläufe, machen sich mit verschiedenen Schadensbildern vertraut und erhalten einen detaillierten Einblick in die normgerechte Beurteilung von Bauteilen, Verbindungen und Ausstattungen. Dadurch wird ein sicheres Gespür für Grenzfälle entwickelt, bei denen entschieden werden muss, ob ein Arbeitsmittel weiter genutzt, instandgesetzt oder aussortiert werden muss.

Neben den Qualifizierungslehrgängen zur „Befähigten Person“ bietet die KRAUSE ACADEMY Seminare zur persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz an. In diesen Lehrgängen geht es nicht um die Ausbildung zur Prüferin oder zum Prüfer, sondern um den sicheren Umgang im Arbeitsalltag. Die Teilnehmenden erlernen die eigenständige Kontrolle der Ausrüstung vor jeder Benutzung, die sinnvolle Wahl von Anschlagpunkten sowie das erforderliche Verhalten im Notfall. Der Fokus liegt auf der anwenderorientierten Nutzung als Ergänzung zu den technischen Prüfprozessen.

Die Seminare finden je nach Thema im KRAUSE-Werk in Alsfeld, in ausgewählten Seminarhotels, als Inhouse-Veranstaltung beim Kunden oder online statt. Inhouse-Seminare bieten den Vorteil, dass die im Unternehmen vorhandenen Arbeitsmittel direkt in die praktische Ausbildung einbezogen werden können. Die Teilnehmenden arbeiten mit den Leitern, Fahrgerüsten oder Sonderkonstruktionen, die sie später selbst prüfen oder nutzen, und übertragen die Schulungsinhalte ohne Umwege in ihren Arbeitsalltag.

Frühzeitig planen – Sicherheit verlässlich organisieren

Es empfiehlt sich, die Terminplanung für das kommende Jahr frühzeitig zu strukturieren. So lassen sich klare Abläufe schaffen, Ausfallzeiten reduzieren und das Sicherheitsniveau im Betrieb nachweislich erhöhen. Dies kann durch einen externen Prüfservice, eine interne Qualifizierung zur „Befähigten Person“ oder eine digitale Unterstützung durch die wosatec

Web-App erfolgen. Unternehmen, die ihre Prüf- und Schulungsmaßnahmen rechtzeitig festlegen, profitieren zudem von attraktiven Frühbucherrabatten der KRAUSE ACADEMY. Besonders wirtschaftlich ist das angebotene Kombiseminar, bei dem sich mehrere Inhalte in einem Lehrgang bündeln lassen und sich zusätzliche Einsparpotenziale ergeben. Insbesondere zum Jahresende empfiehlt es sich, Prüfintervalle, Schulungskapazitäten und digitale Dokumentationslösungen in einer gemeinsamen Betrachtung zu analysieren und aufeinander abzustimmen.

Weitere Informationen und Terminmöglichkeiten finden Sie unter:

https://www.krause-systems.de/dienstleistungen.html

