KRAUSE Securo: Sicherheit im Praxisvergleich

Sicheres Arbeiten in der Höhe braucht mehr als Reichweite. Die KRAUSE Securo Stufen-Stehleiter überzeugt mit Stabilität, Komfort und Ausstattung – ausgezeichnet mit „sehr gut“ im Praxistest.

Bei Arbeiten in der Höhe ist nicht nur die reine Reichweite entscheidend, sondern auch das Zusammenspiel aus Standfestigkeit, Trittkomfort und sinnvoller Ausstattung. Genau hier setzt die KRAUSE Securo Stufen-Stehleiter an. Dass dieses Konzept in der Praxis funktioniert, zeigt ein unabhängiger Test von Heimwerker-Test: Die KRAUSE MONTO Securo wurde dort als „sehr gut“ bewertet, als „Oberklasse“ eingestuft und empfohlen.

Konstruktion: Stabilität entsteht im Detail

Die Securo ist eine einseitig begehbare Stufen-Stehleiter aus Aluminium, die typische Anforderungen aus den Bereichen Handwerk, Montage, Gebäudereinigung und Haushalt sowie hygienisch sensiblen Bereichen wie Apotheken, Lebensmittelgeschäften oder Krankenhäusern abdeckt. Sie ist in mehreren Größen von 1×4 bis 1×8 Stufen verfügbar. Damit steht je nach Ausführung eine Arbeitshöhe von rund 2,85 bis 3,70 Metern zur Verfügung, die für viele wiederkehrende Tätigkeiten geeignet ist, bei denen eine kompakte, schnell einsatzbereite Stehleiter benötigt wird.

Für die Stabilität sind vor allem die konstruktiven Details entscheidend. Das holmumgreifende Sicherheits-Gelenksystem (4CS) sorgt dafür, dass die Verbindung zwischen Stütz- und Steigteil auch bei häufigem Auf- und Zuklappen sowie bei wechselnden Einsatzbedingungen dauerhaft belastbar bleibt. Dazu passt die Stufen-Holm-Verbindung mit sechsfacher Vernietung, die auf Robustheit im täglichen Gebrauch ausgelegt ist – ein Punkt, der sich vor allem dort bewährt, wo Leitern nicht gelegentlich, sondern regelmäßig im Einsatz sind.

Trittfläche und Plattform: Komfort ist ein Sicherheitsfaktor

Sicherheit entsteht nicht nur durch Haftung, sondern auch durch die Möglichkeit, Bewegungen sauber und stabil auszuführen. Die Securo setzt dafür auf profilierte Sicherheitsstufen mit einer Tiefe von 125 Millimetern und einer zusätzlichen Anti-Rutsch-Profilierung. Gerade bei längeren Einsätzen oder häufigem Auf- und Absteigen macht sich das bemerkbar. Der Fuß steht großflächiger und ruhiger, die Position lässt sich leichter verändern und der Aufstieg fühlt sich insgesamt kontrollierter und weniger anstrengend an.

Oben schließt eine 250 Millimeter tiefe, profilierte Aluminium-Sicherheitsplattform mit integrierten Anti-Rutsch-Einlagen an. Die größere, klar definierte Standfläche unterstützt eine stabile Arbeitsposition, wenn Tätigkeiten länger dauern oder wenn am Einsatzort präzise gearbeitet werden muss. Dadurch lässt sich die Arbeit oben auf der Leiter ruhiger und mit besserem Standgefühl ausführen, etwa bei Montage- und Wartungsaufgaben oder bei wiederkehrenden Arbeiten im Innenbereich.

Ausstattung am Bügel: weniger Wege, weniger Improvisation

Kleinigkeiten kosten Zeit: Werkzeug holen, Kleinteile suchen, Eimer umstellen. Der hohe Sicherheitsbügel der Securo ist deshalb nicht nur ein Haltepunkt, sondern auch ein funktionales Element. Er ist mit Eimerhaken und einer Ablagefläche ausgestattet und bietet zusätzlich Möglichkeiten zur Aufnahme von Werkzeug und einen Kabelhalter. Das reduziert Laufwege und vermeidet typische Improvisationen, wie das Abstellen von Material auf der Plattform oder das Tragen von Werkzeug in der Hand beim Aufstieg.

Ein zusätzlicher Sicherheitsgewinn entsteht durch die ergonomische Form des Bügels. Beim Arbeiten auf der Standplattform können sich die Beine daran anlehnen, was die Körperposition stabilisiert und den Halt spürbar erhöht – besonders bei Tätigkeiten, die eine freie Hand erfordern oder bei denen man sich leicht zur Seite ausrichten muss.

Eloxierte Holme: Sauberkeit, Haptik und Lebensdauer

Für viele Nutzer ist der Effekt sofort spürbar: Eloxierte Holme fassen sich schöner an, verhindern das Verschmutzen der Hände und erleichtern die Reinigung. Das ist im Innenausbau, in sensiblen Bereichen oder im Privathaushalt nicht nur angenehm, sondern auch praktisch. Wenn Leitern regelmäßig durch Treppenhäuser, Wohnungen oder gepflegte Flure getragen werden, ist eine pflegeleichte Oberfläche von Vorteil, da sie den Alltag erleichtert und für ein sauberes Handling sorgt.

Aus Nachhaltigkeitssicht ist das vor allem eine Frage der Nutzungsdauer: Eine Leiter, die durch ihre Oberfläche und Verarbeitung dauerhaft in einem ordentlichen Zustand bleibt und sich schnell reinigen lässt, wird erfahrungsgemäß länger genutzt und seltener ersetzt. Aluminium als Werkstoff ist zudem grundsätzlich gut recyclebar, der größere Hebel im Alltag bleibt jedoch die lange, sichere Nutzungsphase.

Praxisbeispiele: wo die Securo im Alltag Zeit spart

Die Securo kommt typischerweise im Handwerk und bei Montagearbeiten zum Einsatz, wenn wiederkehrende Tätigkeiten in mittlerer Höhe anfallen. Beispielsweise beim Prüfen von Anschlüssen, Fixieren von Leitungen, Montieren von Leuchten oder Warten von Meldern. Der Vorteil liegt hier in der Kombination aus schneller Handhabung, sicherem Stand über die profilierten Fußkappen und der Möglichkeit, Werkzeuge am Bügel organisiert bereitzuhalten.

In der Gebäudereinigung zählen andere Details. Wer Glasflächen, Rahmen, Ecken oder Leuchten reinigt, arbeitet oft in kurzen Takten und steigt dabei immer wieder auf und ab, beispielsweise beim Umsetzen entlang einer Fensterfront, beim Wechsel zwischen Räumen oder bei der Reinigung mehrerer Punkte in unterschiedlichen Höhen. Die breiten, profilierten Stufen und die Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen sorgen für einen sicheren Stand und einen kontrollierten und komfortablen Aufstieg, auch bei häufigen Wiederholungen. Gleichzeitig ist die leichte Reinigung der eloxierten Holme praktisch, insbesondere, wenn die Leiter im Reinigungsalltag ständig im Einsatz ist, schnell zwischen den Einsatzorten gewechselt wird und dabei immer wieder in die Hand genommen, getragen und abgestellt wird. Auch bei intensiver Nutzung werden keine schwarzen Rückstände hinterlassen. Somit bleiben die Hände bei eloxierten Leitern sauber. Das macht sie ideal für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen wie Apotheken, Lebensmittelgeschäften oder Krankenhäusern. Auch in Umgebungen, in denen Verpackungen oder Oberflächen sauber bleiben müssen – beispielsweise im Einzelhandel – sind eloxierte Leitern die perfekte Wahl.

Im Haushalt sind die typischen Einsätze schnell beschrieben, aber sicherheitsrelevant: Vorhänge abnehmen, Rauchmelderbatterien wechseln, Schrankoberseiten reinigen, Deko montieren. Genau hier passieren viele Unfälle durch ungeeignete Aufstiegshilfen. Eine Stufen-Stehleiter mit großer Trittfläche, rutschhemmenden Fußkappen und einer sinnvollen Griffmöglichkeit am Bügel reduziert das Risiko, da sie planbares Arbeiten ermöglicht und nicht zum Balancieren zwingt.

Im Betrieb: prüf- und dokumentationsfreundlich gedacht

Neben der Konstruktion wird für Unternehmen auch die Organisation rund um das Arbeitsmittel immer wichtiger. Es ist nicht nur entscheidend, dass eine Leiter sicher nutzbar ist, sondern auch, dass sich Prüfungen, Zuständigkeiten und Nachweise im Alltag zuverlässig abbilden lassen – insbesondere, wenn mehrere Standorte, wechselnde Teams oder ein großer Bestand an Steigtechnik im Einsatz sind. Die Securo ist dafür bereits mit einem wosatec-QR-Code-Etikett ausgestattet, das die digitale Zuordnung und Dokumentation von Prüfungen unterstützt.

In der Praxis bedeutet das: Die Leiter kann eindeutig identifiziert werden, auch wenn mehrere optisch ähnliche Modelle im Umlauf sind. Prüfer oder Verantwortliche können Prüf- und Statusinformationen direkt am Arbeitsmittel erfassen oder abrufen, ohne erst Unterlagen heraussuchen zu müssen. Gleichzeitig wird die Dokumentation nachvollziehbarer, da Prüfungen, Prüfergebnisse und Zeitpunkte konsistent hinterlegt werden können. So lassen sich Prüfintervalle leichter im Blick behalten, Nachweise bei internen Audits oder externen Anforderungen schneller bereitstellen und organisatorische Reibungsverluste reduzieren – besonders in Betrieben, in denen Leitern täglich genutzt, transportiert und an unterschiedlichen Einsatzorten bereitgestellt werden.

Eine Leiter für viele Rollen, ohne Kompromisse im Alltag

Die KRAUSE Securo Stufen-Stehleiter löst typische Probleme aus der Praxis. Dass dieses Gesamtpaket nicht nur auf dem Datenblatt schlüssig wirkt, sondern in einem unabhängigen Praxistest ein sehr gutes Ergebnis mit Empfehlung und Einstufung in die Oberklasse erreicht, ist ein belastbarer Hinweis auf eine optimale Alltagstauglichkeit.

Weitere technische Details, Varianten der Securo-Serie und Bezugsquellen finden Sie unter https://www.krause-systems.de/securo

