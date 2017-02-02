  • CASHY zieht nach Neukölln: Modernes Pfandleihhaus jetzt auf der Karl-Marx-Straße

    Das moderne, transparente & junge CASHY nimmt es mit den alteingesessenen Pfandleihern in Berlin Neukölln auf.

    Das Berliner Pfandleihhaus CASHY ist umgezogen: Vom bisherigen Standort an der Frankfurter Allee hat das junge, transparente Unternehmen nun seine neuen Räumlichkeiten in der Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln bezogen. Mit dem Umzug positioniert sich das CASHY Leihhaus & Pfandhaus Berlin bewusst im Herzen eines der lebendigsten Bezirke der Hauptstadt – und bringt frischen Wind in einen traditionell geprägten Markt. Während viele alteingesessene Pfandleiher in Berlin-Neukölln noch auf klassische Geschäftsmodelle setzen, verfolgt CASHY einen klar modernen Ansatz: transparente Konditionen, digitale Prozesse und eine offene, zeitgemäße Kundenansprache. Ziel ist es, Pfandleihe neu zu denken – unkompliziert, fair und ohne Berührungsängste.

    „Pfandleihe hat oft noch ein angestaubtes Image. Wir wollen zeigen, dass es auch anders geht: modern, ehrlich und auf Augenhöhe“, weiß Gregor Kleibl, der CEO bei CASHY. „Die Karl-Marx-Straße ist dafür der perfekte Standort – urban, vielfältig und mitten im Leben.“

    Mit dem Umzug von der Frankfurter Allee nach Berlin-Neukölln bleibt CASHY seinen Grundwerten treu: schnelle Liquidität, transparente Bewertungen und ein respektvoller Umgang mit Kundinnen und Kunden. Das neue Ladengeschäft bietet mehr Raum für persönliche Beratung und eine zeitgemäße Atmosphäre, die sich deutlich von klassischen Pfandhäusern abhebt. Gerade in einem Bezirk mit vielen traditionellen Anbietern will CASHY ein klares Zeichen setzen: Pfandleihe kann modern, fair und kundenfreundlich sein. Mit klar verständlichen Verträgen, nachvollziehbaren Bewertungen und einem jungen Team richtet sich CASHY an Menschen, die eine zeitgemäße Alternative zu klassischen Pfandhäusern in Berlin Neukölln suchen.

    CASHY ist ein modernes Pfandleihhaus & Leihhaus aus Berlin, das sich auf transparente Pfandleihe, faire Konditionen und eine zeitgemäße Kundenerfahrung spezialisiert hat. Das Unternehmen kombiniert klassische Pfandleihe mit modernen Standards und digitalem Denken.

