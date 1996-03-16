  • Cashy Austria GmbH

    Das Pfandhaus in Wien, Linz, Graz, Berlin und München

    CASHY ist ein Experte für Pfandleihe, Autopfand und Kommissionsverkauf mit Standorten in Wien, Graz, Linz, München und Berlin. Das Unternehmen bietet schnelle und unkomplizierte Lösungen, um Wertsachen in Bargeld umzuwandeln. Kunden können Pfandkredite für Gegenstände wie Uhren, Schmuck, Smartphones oder Designerhandtaschen erhalten, ohne diese dauerhaft abzugeben. Beim Autopfand dient das Fahrzeug als Sicherheit, während der Kunde es weiter nutzen kann. Beim Kommissionsverkauf verkauft CASHY Luxusartikel wie Uhren oder Designertaschen zum Bestpreis, wobei Kunden sofort Geld erhalten.

    Der Prozess ist diskret, vertrauenswürdig und schuldenfrei, mit der Möglichkeit, online ein Sofortangebot einzuholen. CASHY hebt sich durch schnelle Bearbeitung und faire Konditionen ab, was durch zahlreiche positive Kundenbewertungen bestätigt wird. Kunden loben die unkomplizierte Abwicklung, freundliche und kompetente Mitarbeiter sowie die Möglichkeit, sowohl online als auch vor Ort Angebote zu erhalten. Besonders hervorgehoben werden die schnellen Antwortzeiten bei Onlineanfragen und die Flexibilität, auch für nicht gelistete Gegenstände individuelle Angebote zu erstellen. Die Gebühren werden als fair und transparent beschrieben.

    CASHY ist in renommierten Medien wie Puls 4, Kurier, Kronen Zeitung und Ö1 präsent, was das Vertrauen in das Unternehmen stärkt. Die Standorte sind an Werktagen und samstags geöffnet, mit leicht variierenden Öffnungszeiten. Kunden können CASHY per Telefon oder Chat kontaktieren oder persönlich besuchen, um eine Beratung zu erhalten. Das Unternehmen legt Wert auf Kundenzufriedenheit und bietet eine einfache Möglichkeit, den Wert von Gegenständen direkt online zu ermitteln. CASHY ist eine empfehlenswerte Option für alle, die schnell und sicher Bargeld benötigen, ohne langfristige Verpflichtungen einzugehen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Cashy Austria GmbH
    Herr Gregor Kleibl
    Ared Straße 13
    2544 Leobersdorf
    Österreich

    fon ..: +43 676 852 596 200
    web ..: https://cashy.at/impressum
    email : support@cashy.at

    Cashy Austria GmbH

    Ared Straße 13/HO 16/3/96, 2544 Leobersdorf

    +43 676 852 596 200 / support@cashy.at

    UID: ATU76370268 / FN 544924i

    Landesgericht Wiener Neustadt

    Pressekontakt:

    Cashy Austria GmbH
    Herr Gregor Kleibl
    Ared Straße 13
    2544 Leobersdorf

    fon ..: +43 676 852 596 200
    web ..: https://cashy.at/impressum
    email : support@cashy.at


