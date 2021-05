Elektro Krause – Humorvolle Geisterjägerstory und ein tiefsinniges Plädoyer für mehr Diversität

Mit „Elektro Krause“ legt Patricia Eckermann einen rasanten Roman über paranormale Aktivitäten, das Anderssein und Engstirnigkeit vor.

Krause – Schwarz, Elektrikerin und Geisterjägerin a.D. – kommt in die rheinische Pampa. Ende der 80er Jahre, auf dem Dorf, begegnen ihr viele Weiße mit Vorurteilen. Entsprechend schnell will sie eigentlich wieder raus aus „Milchschnittenhausen“. Doch sie muss den Job ihres erkrankten Vaters übernehmen. Außerdem will sie herausfinden, wie es zu seinem Unfall kam. Dabei stößt sie auf eine okkulte Verschwörung, die ganz Deutschland bedroht.

Die TV-Autorin Patricia Eckermann nimmt ihre Leser in „Elektro Krause“ mit in die jüngere Vergangenheit. Ende der 1980er Jahre gibt es in Deutschland ein Nazi-Problem. Nicht nur mit lebenden, sondern auch mit toten Nazis. Doch zum Glück hat der Roman eine energische, Schwarze Heldin, die sich in der deutschen Provinz tatkräftig als Geisterjägerin zu verteidigen weiß.

„Elektro Krause“ stellt sich als fantasievolle Geisterjägerstory vor, die mit einem humorvoll-analytischen Blick Missstände aufzeigt und für mehr Toleranz eintritt. Verbunden mit einem humorvoll kritischen Blick unter den verbeulten Familienteppich der alten BRD kurz vor der Wende.

Die Autorin Patricia Eckermann stammt aus Bielefeld und lebt heute in Köln. Gemeinsam mit ihrem Mann schreibt sie Unterhaltungsshows fürs Fernsehen sowie Romane und Hörspiele. Außerdem engagiert sie sich für mehr Diversität in den Medien und veranstaltet Workshops zum Thema.

„Elektro Krause“ von Patricia Eckermann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13650-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hemden und Blusen just in time – Befeni Maßmode auch in Ulm, um Ulm und um Ulm herum erhältlich!