Hemden und Blusen just in time – Befeni Maßmode auch in Ulm, um Ulm und um Ulm herum erhältlich!

FashionTech-Unternehmen Befeni greift die FastFashion-Industrie an – mit Maßmode aus nachhaltiger Produktion! Sickle Towers aus Ulm ist dabei.

„Nachhaltige Mode durch hochautomatisierte Just-in-time-Produktion auf Kundenwunsch“, das ist das Credo der Befeni Gruppe mit Sitz in Langenfeld (NRW) und Bangkok (Thailand). Mit über 200 Mitarbeiter*innen und rund 200.000 verkauften Maßhemden und -blusen ist Befeni eines der weltweit führenden FashionTech-Unternehmen und bietet innerhalb kürzester Zeit individuell gestaltete und auf persönlichen Kundenwunsch gefertigte Maßmode in hoher Qualität an.

Durch den bewussten Verzicht auf Zwischenhändler setzt Befeni auf eine globale Wertschöpfungskette und ist in der Lage, Mode aus fairer hauseigener Produktion zu herausragenden Konditionen anbieten zu können und darüber hinaus die Mitarbeiter*innen in Bangkok überdurchschnittlich gut zu bezahlen. Der Verkauf von Befeni-Produkten erfolgt ausschließlich durch qualifizierte Modeberater*innen im Direktvertrieb.

Dieses Konzept hat auch die zwei Freunde Thomas Pulter und Maximilian Strauß aus Staig bei Ulm überzeugt. Nach der entsprechenden Ausbildung haben sie ihrem gemeinsamen Unternehmen „Sickle Towers“ das Moderessort „Stil auf Maß“ hinzugefügt und sind als selbständige Partner von Befeni in der Region Ulm unterwegs, um bei ihren Kunden maßzunehmen und gemeinsam Hemden und Blusen von klassisch bis extravagant zu kreieren. „Derzeit wird, natürlich Corona-konform, vorwiegend in häuslicher Umgebung oder im Büro ausgemessen und beraten“, sagt Thomas Pulter, „nach der Pandemielage ist aber schnellstmöglich auch ein Messpunkt, sprich ein kleines Ladenlokal, mit weiteren Befeni-Beratern in der Umgebung geplant. Allerdings werden wir die wachsende Nachfrage vor Ort nicht mit den bestehenden Partnern bedienen können. Wer also ein zweites Standbein für zusätzliche Einkünfte sucht und sich von uns zum Befeni-Modepartner ausbilden lassen möchte, darf sich gerne bei uns melden. “

Dass immer mehr Menschen nachhaltige Mode auf Maß favorisieren, haben die beiden schnell gespürt. „Im Gegensatz zur FastFashion-Industrie produziert Befeni auftragsbezogen – einen Überschuss, der entsorgt und verbrannt werden muss, gibt es bei uns nicht. Stoffreste werden anderweitig genutzt und Verpackungsmaterial teilweise wieder verwendet – das gefällt nicht nur uns, sondern auch unseren Kunden. Zumal ein Hemd oder eine Bluse auf Maß nicht mit Konfektionsware vergleichbar ist, es passt eben“, so Maximilian Strauß.

Sind die passenden Maße genommen und die Kleidungsstücke designt, wird die bestellte Ware nach drei bis vier Wochen Produktionszeit von den Modepartnern ausgeliefert. Hochwertige Accessoires und Basics runden ihr Sortiment ab und können im eigenen Onlineshop jederzeit bestellt werden. Die persönlich genommenen Maße der Kunden sind dort hinterlegt, was das selbständige Konfigurieren und Nachbestellen weiterer Maßmode ermöglicht und man ist aufgrund der wechselnden Saisonstoffe immer in den neuesten Trendfarben gekleidet.

(Infos unter stil-auf-mass.de & sickletowers.de)

Befeni zusammengefasst:

Hervorragende Arbeitsbedingungen statt Billiglöhne:

Hauseigene Produktion, Festanstellung der Mitarbeiter*innen, Trinkgeldprinzip und überdurchschnittliche Gehälter

Nachhaltige, bedarfsgerechte Produktion statt FastFashion:

Fertigungsbeginn erst nach Kundenauftrag, maßangefertigt nach individuellem Ausmessen der Kund*innen

Mode nach individuellem Kundenwunsch statt Stangenware:

Ständig über 80 Stoffe, verschiedene Kragen, Manschetten und Designs wählen Kund*innen für jedes Modestück selbst aus

