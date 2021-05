„Meine Gesundheit und ich“ – neuer Ratgeber für mehr Lebensqualität

Für ein gesundes Leben ohne Leiden – Altwerden in aller Würde

Müssen wir eigentlich „Altwerden“ mit „Krankwerden“ unbedingt gleichsetzen? Nein, mitnichten! – Wir altern naturbedingt und daran wird sich nichts ändern. Doch haben wir es meist selbst in der Hand dabei fit und gesund zu sein. Und darauf kommt es an.

Wilfried Herbst, selbst über siebzig Jahre alt, oder sollte man eher sagen jung, beschreibt in seinem Buch „Meine Gesundheit und ich – Ein persönlicher Leitfaden jenseits des Üblichen für ein Leben ohne Leiden und zum Altwerden in Würde“, wie er, nach einem überwiegend stressigen Arbeitsleben, seine Gesundheit zurückerlangte und was er nun seit einer Reihe von Jahren unternimmt, um in Würde seinen wohlverdienten Lebensabend gesund geniessen zu können – selbstbestimmt im Einklang von Körper und Geist.

Sein Ansatz ist praktikabel, für uns alle, gleich welchen Alters.

Dieser Leitfaden beinhaltet die gute Nachricht, dass es auf natürliche Art und Weise möglich ist die Ungleichgewichte in Körper und Geist, und damit auch die Wurzel vieler Erkrankungen, wieder auszugleichen, indem wir die Selbstheilungskräfte unseres Körpers stimulieren und das Immunsystem stärken. Sogar gegen Autoimmun-Erkrankungen erhält der Organismus dadurch eine Chance.

Ein Buch als Wegweiser, das sich „kurz und bündig“ auf das Wesentliche beschränkt. Das nachdenklich macht. Mit vielen Praxistipps und weiterführenden Infos.

Erhältlich bei Amazon als Taschenbuch für 27 Euro unter der ISBN-Nr. 979-8630359087 oder als Ebook für 19 Euro.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AutorenService Dany Santier

Herr Wilfried Herbst

Wilhelmshöher Str. 7

12161 Berlin

Deutschland

fon ..: 00491723273692

web ..: https://www.amazon.de/Meine-Gesundheit-ich-pers%C3%B6nlicher-Leitfaden/dp/B086FVDZD8

email : dany@santier.de

Pressekontakt:

AutorenService Dany Santier

Herr Wilfried Herbst

Wilhelmshöher Str. 7

12161 Berlin

fon ..: 00491723273692

email : dany@santier.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Wochenrückblick KW 17-2021 – Die Teuerungswelle rollt an!