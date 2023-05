Pressemitteilung: Neuer Katalog 2023 für E-Bike Tuning und Fahrradzubehör

E-Bike Tuning leicht gemacht

Besitzer von E-Bikes, die auf der Suche nach einer Möglichkeit sind, die Leistung ihres Fahrrads zu verbessern, sollten Tuningmodule in Betracht ziehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Tuningchips mit jedem Motor kompatibel sind. Angesichts der großen Auswahl an Tuningchips für E-Bikes kann es schwierig sein, das richtige Modell für das eigene Fahrrad zu finden.

Um E-Bike-Besitzern dabei zu helfen, das passende Tuning für ihr Fahrrad schnell und einfach zu finden, hat unser Online-Shop einen neuen Katalog für das Jahr 2023 erstellt. Der Katalog enthält eine umfassende Auswahl an E-Bike Tuningmodulen und Fahrradzubehör.

Unser Katalog enthält eine Liste der Top 5 Tuningchips von SPEEDBOX, PEARTUNE, VOLSPEED, ASA SPEED oder POLINI für Motoren von BOSCH, SHIMANO und YAMAHA, die in E-Bikes von CUBE, SPECIALIZED, HAIBIKE, TREK, ORBEA, GIANT oder BULLS verbaut sind. Jedes Tuningmodul bietet eine andere Art der Leistungssteigerung und kann individuell angepasst werden. Einige sind daueraktiv, während andere per Bluetooth mit dem Handy verbunden werden können. Die Installation ist in der Regel einfach und die Funktionsweise der Tuningchips ist simpel: Sie manipulieren das Signal, das vom Motor an das Steuergerät gesendet wird, um die motorunterstützte Geschwindigkeit des E-Bikes zu erhöhen.

Darüber hinaus enthält unser Katalog eine umfassende Auswahl an Zubehör für E-Bikes und Fahrräder, einschließlich Griffen, Montageständern, Rückspiegeln, Bekleidung, Handschuhen, Helmen, Taschen und vielem mehr.

Bevor Sie eine Leistungssteigerung kaufen, die die serienmäßige Begrenzung umgeht, sollten Sie sicherstellen, dass das Tuningmodul für Ihren E-Bike Motor geeignet ist.

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter dem Link https://www.ebiketuningstore.com, um den Katalog herunterzuladen und Ihre Bestellung aufzugeben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SIP Scootershop GmbH

Herr Ralf Jodl

Marie-Curie-Str. 4

86899 Landsberg

Deutschland

fon ..: 08191 9699960

web ..: http://ebiketuningstore.com

email : ralf@sip-scootershop.de

Die SIP Scootershop GmbH gehört zu den führenden Mailordershops für Rollerteile weltweit. Über 400.000 Kunden aus derzeit 54 Ländern, 55.000 verschiedene Teile lagernd und über 1700 Pakete täglich in Spitzenzeiten sind nur einige Beispiele dafür. SIP Scootershop ist eine junge Firma mit 120 Mitarbeitern.

Pressekontakt:

SIP Scootershop GmbH

Herr Ralf Jodl

Marie-Curie-Str. 4

86899 Landsberg

fon ..: 08191 9699960

email : ralf@sip-scootershop.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Heidrun Angerer und Prof. Ruediger Goetz jurieren beim ADC Wettbewerb 2023