Lässige Motorradbekleidung für Vespa Piloten

Das Frühjahr 2023 ist in vollem Gange und ihr wisst ja, was das bedeutet:

Es ist Zeit für Roller, Motorräder und Fahrräder! Aber vergesst nicht, dass die richtige Kleidung dabei von großer Bedeutung ist – nicht nur für eure Sicherheit, sondern auch für euren Style. Zum Glück gibt es bei SIP Scootershop eine riesige Auswahl an coolen Klamotten, die euch dabei helfen, sicher und stylisch unterwegs zu sein.

Im Online-Shop findet ihr alles von Hosen über Jacken, Handschuhe und Schutzbekleidung bis hin zu Schuhen, Socken und Halstüchern. Und wenn ihr lieber persönlich beraten werdet und die Kleidungsstücke vor Ort anprobieren möchtet, dann schaut doch einfach in unserem Flagshipstore in Landsberg vorbei. Dort bekommt ihr nicht nur professionelle Beratung, sondern könnt auch die Qualität und den Tragekomfort unserer Produkte selbst erleben.

Motorradhosen

Wer kennt das nicht: Man will sich cool auf den Roller oder das Motorrad schwingen, aber die Auswahl an passenden Hosen ist begrenzt. Früher gab es nur unbequeme Lederhosen oder optisch unschöne Textilhosen. Besonders Frauen hatten da so ihre Probleme. Aber hey, zum Glück hat sich inzwischen einiges getan!

Heute gibt es nämlich Motorradjeans, die nicht nur stylish aussehen, sondern auch einen super Schutz bieten. Denn mal ehrlich, wer keine Knautschzone hat, sollte schon auf sichere Kleidung achten, oder? Unsere Jeans haben alle CE-Prüfungen bestanden und sehen dabei auch noch mega urban aus. Perfekt also für alle, die bequem zur Arbeit kommen wollen, ohne sich extra umziehen zu müssen.

Aber Vorsicht, liebe Leute! Qualität geht hier definitiv vor. Also lasst die Finger von den Billigprodukten und achtet darauf, dass die Nähte ordentlich verarbeitet sind, die Protektoren fest sitzen und das Material auch was aushält. Wenn ihr von Anfang an in hochwertige Motorradjeans investiert, spart ihr euch langfristig viel Geld und könnt euch sicher und stylish durch den Verkehr bewegen.

Motorradjacken

Auf dem Roller oder Motorrad zu fahren ohne die passende Jacke oder Weste ist wie Bungee-Jumping ohne Gummiband – ein riskantes Unterfangen! Denn nur eine speziell für Motorradfahrer konzipierte Jacke bietet den notwendigen Schutz vor Wind, Regen und Asphalt. Eine normale Jeans- oder Lederjacke ist zwar stylish, aber leider nicht ausreichend.

Ganz gleich, ob du dich für eine Textil-, Overshirt- oder Lederjacke entscheidest, bei uns findest du die passende Jacke für jede Fahrt. Unsere Jacken sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit integrierten Protektoren ausgestattet, um dich bei jedem Sturz zu schützen. Und das Beste daran ist, dass sie sich auch noch super bequem tragen lassen!

An warmen Tagen empfehlen wir dir eine leichte Textil- oder Overshirt-Jacke, um nicht ins Schwitzen zu geraten. So kannst du die Fahrt in vollen Zügen genießen, ohne dich wie in einer Sauna zu fühlen. Unsere Jacken sind CE-zertifiziert und erfüllen höchste Sicherheitsstandards. Worauf wartest du also noch? Investiere in eine unserer Jacken und genieße die Fahrt in vollen Zügen!

Motorradhandschuhe

Auf einem Roller oder Motorrad ohne Handschuhe zu fahren, ist ein absolutes No-Go und mit einem Barfußlauf über eine Legokiste vergleichbar. Ein ordentliches Paar Handschuhe ist ein Muss für jeden ernsthaften Fahrer und gehört zur Basisausrüstung.

Ein vernünftiger Fahrschullehrer würde niemals jemanden ohne Handschuhe aufs Motorrad lassen. Falls es zu einem Sturz kommen sollte, fangen die Handschuhe den Großteil der Schläge auf. Es ist ein natürlicher Reflex, sich mit den Händen abzufangen, und mit Handschuhen ist man dabei vor schweren Verletzungen geschützt. Kleine Kieselsteine und andere Gegenstände, die aufgewirbelt werden können, stellen auch kein Problem mehr dar. Darüber hinaus schützen Handschuhe vor Kälte, Nässe und Wind. Sie geben einem das notwendige Gefühl von Sicherheit und Kontrolle, um das Zweirad sicher zu beherrschen.

Unsere Auswahl an Handschuhen ist groß, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Wir achten dabei auf Material, Passform und Schutz. Handflächen, Knöchel und Handgelenke benötigen den besten Schutz. An den Handschuhen sollte man nicht sparen, da sie einem langfristig treue Dienste leisten werden.

Motorradhelm

Das Tragen eines geeigneten Helms ist unerlässlich für jede Fahrt auf einem Roller oder Motorrad. Da es bei Motorrädern keine Knautschzone gibt, können Kopfverletzungen schwerwiegend sein. Deshalb ist ein Roller- oder Motorradhelm für jeden Fahrer unverzichtbar.

Seit 1976 hat die Bundesregierung die Helmpflicht für Fahrer und Beifahrer von Krafträdern eingeführt, und auch Mopedfahrer müssen seit zwei Jahren einen Helm tragen. Obwohl Fahrradfahrer von dieser Vorschrift noch befreit sind, wird das Tragen eines Helms ausdrücklich empfohlen. Helme sind jedoch nicht nur wichtig für die Sicherheit, sondern auch ein Ausdruck des persönlichen Stils. Es gibt eine breite Auswahl an Helmen, Visieren, Brillen und Zubehör für Motorräder und Roller, die nicht nur schützen, sondern auch das Erscheinungsbild verbessern können.

Unser Helmberatungs-Blog fasst alles zusammen, was ihr wissen müsst, um den passenden Motorrad- oder Rollerhelm zu finden.

Weitere Informationen rund um Bekleidung für Roller- und Motorradfahrer findet ihr hier bei uns im Blog: https://www.sip-scootershop.com/de/blog/bekleidung-fur-die-ganze-saison-auf-der-vespa-oder-lambretta_p422

Direkt zur Bekleidung für Rollerfahrer geht es hier: https://www.sip-scootershop.com/de/category/allgemeines_1492/bekleidung_1753

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SIP Scootershop GmbH

Herr Ralf Jodl

Marie-Curie-Str. 4

86899 Landsberg

Deutschland

fon ..: 08191 9699960

web ..: https://www.sip-scootershop.com

email : ralf@sip-scootershop.de

Die SIP Scootershop GmbH gehört zu den führenden Mailordershops für Rollerteile weltweit. Über 400.000 Kunden aus derzeit 54 Ländern, 55.000 verschiedene Teile lagernd und über 1700 Pakete täglich in Spitzenzeiten sind nur einige Beispiele dafür. SIP Scootershop ist eine junge Firma mit 120 Mitarbeitern.

