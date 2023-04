Zeitlos – der neue Dancefox-Hit von dee jay RUFUS feat. JAK Hunter

Das grandiose Debut der beiden Künstler.

Es sind immer die kleinen Geschichten, die das Leben so tagtäglich schreibt:

Kurz nach der Veröffentlichung von „smash DANCE“ meldete sich DJ Frank aus dem Saarland begeisterungsvoll bei dee jay RUFUS und war hin und weg von diesem Instrumental-Song, allerdings meinte eben dieser DJ Frank, dass es genial wäre, hierzu eine Gesangs-Linie zu kreieren, so dass es ein popmoderner, deutschsprachiger Song wird. Nun gut, dachte sich dee jay RUFUS und begann zu grübeln. Kurz nach diesem Feedback meldete sich, so, als sollte es so sein, spontan der musikalisch hochbegabte JAK Hunter und fragte erwartungsvoll, ob er diesen Song mal mit einem Leadgesang ausprobieren dürfte. Man war sich irgendwie sofort sympathisch und es war klar, dass JAK Hunter machen durfte was er kreativ so an Ideen hatte. Das Ergebnis „zeitlos“ war für dee jay RUFUS einfach überzeugend, zumal der Song nicht den üblichen Schlager-Klischees folgte, von Strophe, Refrain etc..

Flugs wurden die Vocals von JAK Hunter eingespielt und dann folgte der End-Mix von dee jay RUFUS und Robert Meister, die beide auch hier als Produzenten fungieren und die jetzt erst kürzlich das 2te Album für dee jay RUFUS unter dem Titel „music MOMENTS“ abgeschlossen haben.

Mit „zeitlos“ möchten dee jay RUFUS feat. JAK Hunter dem deutschen Popschlager eine weitere Note verleihen. Ein Song, der vor allem an den sonnigen Tagen mehr als begeistern dürfte, denn diese pure Lebensfreude von „zeitlos“ ist ansteckend und zeitlos zu gleich. „Feel the beat“, spürt die Hitze und lasst uns tanzen, im Rhythmus bewegen und einfach unendlich „zeitlos“ den Sommer genießen. Was kann schöner sein, als zu zweit dem eigentlichen zu entfliehen und ohne Hektik und Stress, einfach „zeitlos“ das Leben zu zweit genießen. Ein popmoderner Liebessong, dessen Dynamik jede Beziehung zum Erhitzen bringt und die Herzen nicht nur im Rhythmus der Nacht bewegt…

ISRC-Nr. : DE-F28-23-374-01 / 03:11 min.

From the original «smash DANCE»

Music: dee jay RUFUS, Robin Masters

Lyrics: Andreas Jaeger

Publisher: JAY KAY Music & Nice Musikverlag

Keyboards by Robin Masters

Guitars and Piano by Chris Odien

Drums and Percussion by Bob Wundermann

Recordings, mixed by Bob & dee jay RUFUS

Mastering by Robert Meister

Studio work at TonArt Studio Bremen

Produced by Jürgen Rufus Kerber and Robert Meister

Cover photo: Porechenskaya ©-by fotolia

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2023 JAY KAY Event & Music

Label und Labelcode: XENIA Records, LC 00902, Best.-Nr.: S-CD 14374

Infos and contact www.jaykay.de

Distribution JAY KAY

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Phone 0345-6823010

E-Mail distribution@jaykay.de

