Smash dance – der neue Hit von dee jay RUFUS

Der nächste Instrumental-Hit ist da.

Alles begann Mitte 2020 mit dem Start der Produktion zum ersten dee jay RUFUS Album und der erfolgreichen Vorauskoppelung „Summer Breeze“, die seit über 86 Wochen immer noch erfolgreich in den dj TOP 100 notiert ist.

Das First Album „My golden TAPES“ von dee jay RUFUS, das mit 21 charakteristischen Songs bestückt ist, wurde mit dem Deutschen Rock & Pop Preis 2021 in der Kategorie -BESTES INSTRUMENTAL ALBUM- ausgezeichnet!!!

Bisher konnte sich jeder dee jay RUFUS Song erfolgreich in den dj TOP 100 behaupten. Zuletzt war es die in Folge fünfte Single-Veröffentlichung „RUNNING TO YOU“, die erst kürzlich am 05.12.2022 ihre beste Platzierung mit Position #10 erreichte.

Es ist kein Geheimnis, die Crew von dee jay RUFUS arbeitet seit Monaten eifrig am 2ten Album, das jetzt im 1.Quartal 2023 veröffentlicht wird. Einen Vorgeschmack gibt’s jetzt mit dem pulsierenden Song „smash DANCE“. Ein von Keyboard-Riff getragenes Stück, das voll purer Lebensfreude ist.

„smash DANCE“ ist gleichzeitig der beste Beweis für moderne coole Instrumentalmusik. Ein Stück voller Energie. Der Song groovt nicht nur irre, sondern einmal gehört bleibt er und smasht!!!

„smash DANCE“ von dee jay RUFUS ist mehr als nur ein Indikative.

Und wieder wird der Zuhörer mit den typischen Singin-Clips überrascht. Auch die sehr feinfühlige musikalische Handschrift, die dee jay RUFUS, alias Jürgen Kerber zusammen mit Robert Meister, den Hörern servieren, zeigt, dass auch diese 6te Single in Folge wieder ein kleines Kunstwerk für sich ist:

dee jay RUFUS – „smash DANCE …das Dance Hör-Erlebnis!!!

Kaum veröffentlicht ist „smash DANCE“ von #0 auf #7 in die dj TOP 100 in KW 3 eingestiegen

ISRC-Nr.:

DE-F28-23-366-01

Länge: 03:11 min.

From the album «music MOMENTS»

smash DANCE -Maxi Mix-

DE-F28-23-366-02 / 04:22 min.

Music & Lyrics: dee jay RUFUS, Robin Masters

Publisher: JAY KAY Music & Nice Musikverlag

Keyboards by Robin Masters

Guitars and Piano by Chris Odien

Drums and Percussion by Bob Wundermann

Recordings, mixed by Bob & dee jay RUFUS

Mastering by Robert Meister

Studio work at TonArt Studio Bremen

Produced by Jürgen Rufus Kerber and Robert Meister

Cover photo: Porechenskaya ©-by fotolia

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2023 JAY KAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr.: S-CD 14366

