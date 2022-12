44 Jahre Club Disco – die Geschichte der Heuboden Dance Clubs im Wandel der Zeit

Drei Dance-Floors, Musik-Stadl, Club-Disco, Erlebnisgastronomie – wer angesagte Partys, unterhaltsame Feiern und Ablenkung sucht, ist beim Heuboden in Umkirch bei Freiburg bestens aufgehoben.

Umkirch, 20.12.2022 – 44 Jahre Club Disco Heuboden, das muss gefeiert werden

Begonnen hat alles im Jahr 1977, als ein junger Mann die Idee hatte, in Umkirch, in unmittelbarer Nähe zu Freiburg, eine Rundholz-Diskothek zu bauen. Ein Jahr später war die Eröffnung des Heubodens. Vor allem die Dance Clubs sind für viele Tanzbegeisterte ein Begriff ist.

Der Heuboden im Wandel der Zeit

Der Gründer der Erlebnisgastronomie – Gerd Blum – war gerade einmal 23 Jahre alt, als er den Auftrag zum Bau einer Diskothek in Umkirch gab – aus massiven Baumstämmen. Die Eröffnung erfolgte nach einjähriger Bauzeit im Jahr 1978, im Jahr 2022 wird nun 44jähriges Jubiläum gefeiert. Heute sorgen die angesagtesten DJs aus der Region mit einem ausgewogenen Musikprogramm für Laune in allen Dance Clubs. Hochwertige Events und besondere Special Veranstaltungen ergänzen hierbei das Club Disco Programm.

Wer das Partylabyrinth betritt und noch nie dort war, der könnte angesichts der Größe mit etwas Schwindelgefühl zu kämpfen haben. Der Ursprung der Heuboden Erlebnisgastronomie liegt in der Club Disco. Sie wurde in rustikalem Stil und über zwei Stockwerke gebaut. Hier sorgen Sounds und Beats für stimmungsvolle Party Atmosphäre und gute Laune. Beste Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden ist garantiert, die Musik wird von bekannten DJs aufgelegt. Dazu kommen Specials und hochwertige Events, die das Club Disco Programm abwechslungsreich machen.

Musik Stadl und Club-Disco – die Grundlage des Erfolgs

Der Musik-Stadl befindet sich im Untergeschoss der Erlebnisgastronomie. Separees, Dachvorsprünge und Fensterle beeindrucken und laden zum längeren Verweilen ein. Hier lässt man sich den Drink schmecken oder in der Raummitte von der Partystimmung begeistern. Die Tanztenne strahlt eine besondere Atmosphäre aus. Hier schwingt man das Tanzbein zu Boogie, Disco-Fox, Rock n‘ Roll oder Latino. Hier finden Tanzkurse und Themenabende statt, jeder kommt auf seinen Geschmack, ob 20 oder 65 Jahre alt.

In den ersten Jahren treten in der heutigen Club Disco tingelnde Tanzkapellen auf. Im Jahr 1979 hatte Wolfgang Petry dort ein Gastspiel, wie später auch Christian Anders – die Flippers konnte man sich damals nicht leisten. Die Idee der Club Disco schlug ein wie eine Bombe. Samstags standen rund 300 Leute Schlange vor der Tür, gegen 21 Uhr gab es keine Sitzplätze mehr und auf den Dance Floors herrschte die ultimative Stimmung.

Drei Dance Floors und die Erlebnisgastronomie sorgen für Unterhaltung

In den folgenden Jahren expandierte die Location zu einer Erlebnisgastronomie. Hinzu kamen der Stadl, die Tenne sowie Hotels, Restaurant, Tagungszentrum und weitere Parkplätze. Der Schwerpunkt liegt auf einem vielfältigen Programm, was auch für die kommenden Monate geplant ist. Von der Birthday Party im November über die regelmäßigen „Friday Beats“ bis zum Programm für Silvester. Wer Party begeistert ist und die Erlebnisgastronomie Heuboden noch nicht kennt, muss die Dance Floors unbedingt kennen lernen. Die zahlreichen Events geben genügend Gelegenheit dazu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

