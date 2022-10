Heuboden Dancing Clubs – Dauerparty in Freiburg für alle Feierbiester

Der Heuboden in Umkirch ist eine lokale Institution, die weit über die Grenzen Freiburgs und des Breisgaus bekannt ist, unter anderem wegen der spektakulären Partys, Feiern und Dancing Events.

Umkirch, 12.10.2022 – Party-Highlights im Heuboden Dancing Club

Die Heuboden Tanzveranstaltungen in Umkirch bei Freiburg im Breisgau – Wir laden ein zur nächsten Heuboden Disco oder Dancing Veranstaltung. Der Veranstaltungskalender ist zum Glück nach der enthaltsamen Zeit wieder sehr gut gefüllt, es darf wieder gefeiert, gelacht, getanzt, geflirtet und von Herzen das Leben genossen werden.

Der Umkircher Heuboden bei Freiburg ist ein Event-Resort, das weit über die Region Breisgau bekannt ist. Insider sowie Partyfreunde besuchen gerne die regelmäßigen Heuboden Tanzveranstaltungen und wissen die exklusive Erlebnisgastronomie zu schätzen.

Das Top-Angebot der Erlebnisgastronomie in Umkirch

Die Idee für Erlebnisgastronomie im Umkircher Hotel-Resort findet ihren Ursprung in der hauseigenen Club Heuboden Disco. Das zweistöckige Party-Gebäude wurde während der Siebziger Jahre in einem rustikalen Stil gebaut. Die Einweihung und Eröffnung des Hauses fand im Jahr 1978 statt. Im Heuboden Dancing Club animieren beschwingte Sounds und Beats zur lebensfrohen Party-Atmosphäre. Beste Unterhaltung bei Heuboden Tanzveranstaltungen sorgt bis zum Morgen für gute Laune bei den zahlreichen Gästen.

Bei den Heuboden Tanzveranstaltungen gibt es einen Musik Stadl

Der Musik Stadl ist nicht der einzige Heuboden Dancing Club in der beliebten Umkircher Musikszene. Hinzu kommen die aufregende Tanz Tenne und besagte Club Disco als weitere spannende Event Locations.

Jede Heuboden Disco lädt nahezu alle Altersgruppen aufs belebte Tanzparkett ein. Es geht um angenehme Entspannung unter Freunden bei kulinarischem Essen und Trinken sowie Musik und Tanzvergnügen. Die Tanz Tenne hat als Heuboden Dancing Club freitags und samstags ab 20 Uhr geöffnet – Open End. Um 21.00 Uhr öffnen die Club Disco und der Musik Stadl ihre Tanzpforten.

Populär unter Partyfans ist die spektakuläre Heuboden Wiesn, parallel zum Oktoberfest auf der legendären Münchner Wiesn. Für die zünftige Heuboden Wiesn 2022 hat der Ticketvorverkauf bereits begonnen. Eintrittskarten zu allen Feierterminen im diesjährigen Herbst sind im Heuboden Online-Shop erhältlich.

Ob Discofox, Salsa oder West Coast Swing: Jeder Heuboden Dancing Club präsentiert hervorragende Unterhaltungsmusik von Top Mallorca-Hits bis zu nostalgischen Oldies. Die nach einer ausgelassenen Heuboden Disco ermüdeten Gäste können komfortabel im angeschlossenen Hotelkomplex oder dem Gästehaus übernachten.

Spannende Events und vielfältige Specials runden das umfangreiche Club Disco Programm ab

Der frohsinnige Heuboden Dancing Club lädt am 10. September – sowie jeden Samstagabend – zu einem atemberaubenden Event ein – Hay Saturday im Heuboden in Umkirch. Bei einem breiten Spektrum an Musik-Genres auf verschiedenen Dancing Floors ist für jede musikalische Vorliebe etwas dabei. Die fröhlichen Heuboden Tanzveranstaltungen starten jeweils um 21.00 Uhr auf der Partymeile in Umkirch.

Den nächsten Hay! Saturday gibt es dann erst wieder am 8. Oktober, denn dazwischen lockt eine weitere, fröhliche und gut besuchte Großveranstaltung: das Heuboden Oktoberfest oder die Heuboden Wies’n, die am Freitag, den 16. September startet und am Freitag, den 30. September das große Oktoberfest Final-Wochenende einläutet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

