Heuboden Hotel im Schwarzwald

Das Heuboden Hotel Landhaus Blum in Umkirch, nahe Freiburg, bietet attraktive Erlebnisgastronomie und den idealen Ausgangspunkt für einen erholsamen Schwarzwald Urlaub.

09.07.2020 – Der Schwarzwald ist ein attraktives Urlaubsziel

Das Hotel im Schwarzwald Landhaus Blum ist wegen seiner Nähe zu Freiburg und dem Hochschwarzwald optimal für Geschäftsreisende und Touristen geeignet. Das 4-Sterne-Hotel bietet komfortable Zimmer, regionale Küche und voll ausgestattete Tagungsräume. Besonders beliebt ist das Heuboden Hotel wegen seiner attraktiven Events für Jung und Alt.

Durch seine reizvolle landschaftliche Lage ist das Luxushotel Landhaus Blum für den Urlaub wie geschaffen. Der Familienbetrieb in Umkirch, in der Nähe von Freiburg im Breisgau, hat in seinen Räumen alles zu bieten, was Urlaubern den Aufenthalt im Hotel im Schwarzwald unvergesslich macht.

Freiburg, die Hauptstadt des Schwarzwaldes, ist für ihr mildes Klima mit vielen Sonnenstunden bekannt. Ein Bummel durch die wieder aufgebaute Altstadt lohnt sich aus verschiedenen Gründen: Da sind einmal die kleinen Bächle, die sich durch die mittelalterlichen Gässle ziehen. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist der 116 Meter hohe Turm des Freiburger Münsters, der über dem Münsterplatz aufragt. Die gotische Bauweise macht das Münster zu einem mittelalterlichen Schmuckstück, ebenso das benachbarte Historische Kaufhaus mit seinem sehenswerten Innenhof.

Ein kulinarisches Kleinod ist der bunte Münstermarkt, auf dem vormittags regionale Produkte, darunter Flammkuchen, die Lange Rote (35 Zentimeter lange Röstbratwurst ohne Darm) und Badische Weine angeboten werden. Kunst und Kultur können im renommierten Augustinermuseum, einem ehemaligen Konvent, genossen werden.

Zum Wandern, Radfahren, Tennis, GoKart, Fitness und Entspannen werden die großzügigen Parkanlagen, das Naherholungsgebiet Schlossberg, der Sportpark und das Keidel-Mineral-Thermalbad genutzt. Am Fluss Dreisam befindet sich das Wohlfühl- und Saunahaus wellness pur, in Bad Krozingen die Vita Classica Therme.

Das behagliche Landhaus Blum liegt zentral und doch ruhig am Rande des Kaiserstuhls, dem sonnigen Naturgarten. Die 51 geräumigen Einzel-, Doppel- und Familienzimmer sowie zwei Luxussuiten sind mit dem entsprechenden Komfort eines 4-Sterne-Hotels ausgestattet. Sie sind hochwertig und geschmackvoll im Landhausstil eingerichtet und haben ein großzügiges Bad mit begehbarer Dusche und WC, Fön und Kosmetikartikeln. Die Holzfußböden sind Allergiker gerecht. Flachbildfernseher und freier W-LAN Zugang komplettieren die gehobene Zimmerausstattung.

Auf der Speisekarte des Restaurants vom Hotel im Schwarzwald stehen regionale Spezialitäten: die Badische Flädlesuppe, Züricher Geschnetzeltes vom Kalb und Lamm, Fisch, Schwarzwälder Kirscheisbecher und Wein von regionalen Winzern. Das Hotel Landhaus Blum verfügt über einen Saal mit einer Kapazität für etwa 200 Personen, der sich für Veranstaltungen und Feierlichkeiten eignet.

Weitere 4 Seminarräume mit aktueller Konferenzraumtechnik erlauben stilvolle Tagungen im Hotel im Schwarzwald. Das Landhaus Blum greift mit dem Tanz auf dem Heuboden auf eine beliebte Tradition zurück. Das Hotel im Schwarzwald bietet gleich auf drei Dance Floors Treffpunkte für alle Altersklassen zum Tanzen, Trinken und Spaßen.

So bildet die Heubodengastronomie eine Attraktion vom Hotel im Schwarzwald, die Besucher aus dem In- und Ausland anzieht. Das Landhaus Blum versteht es einzigartig, Sightseeing, Meetings und Feiern zum Vorteil seiner Gäste zu verbinden.

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

