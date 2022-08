Running to you – das neue Instrumental von dee jay Rufus

Das neue Sommerinstrumental ist da

Seit über einem Jahr ist die 1te Single „SUMMER BREEZE“ von dee jay RUFUS immer noch erfolgreich in den DJ Top 100 international platziert. Inzwischen präsentierte das dee jay RUFUS Team das Album „My golden TAPES“, das mit 21 charakteristischen Songs bestückt ist. Dieses Debüt-Album wurde mit dem Deutschen Rock & Pop Preis 2021 in der Kategorie -BESTES INSTRUMENTAL ALBUM- ausgezeichnet!!!

Alle bisher von dee jay RUFUS veröffentlichten 4 Singles konnten sich sehr erfolgreich in den internationalen dj Top 100 Charts platzieren. Die 1te VÖ „SUMMER BREEZE“ erreichte aus dem Stand #08, die Folge-Single „Istanbul“ ging auf #05, die Dritte „TELL ME“ auf #06 und mit der 4ten Single Veröffentlichung katapultierte sich dee jay RUFUS mit „TROPICAL-up in the club-“ auf #02.

Diese Erfolge spornen das dee jay RUFUS Team zu weiteren ideenreichen Songs an.

Selbstverständlich wird es bei dieser tollen Chronologie ein 2tes Album geben und den Vorgeschmack hierauf gaben bereits die beiden vorangegangenen Single-Veröffentlichungen und jetzt die Fünfte… „RUNNING TO YOU“.

Und wieder wird der Zuhörer mit einem ideenreichen Dance-Sound-Arrangement überrascht. Das Stilmittel der von dee jay RUFUS kreierten „Singing Clips“ wird in „RUNNING TO YOU“ so perfektioniert, so dass die menschliche Stimme regelrecht zu einem Instrument im Arrangement verschmilzt. Natürlich darf auch bei diesem dee jay RUFUS Song „RUNNING TO YOU“ das jazzige Saxophon nicht fehlen. Auch die sehr feinfühlige musikalische Handschrift, die dee jay RUFUS, alias Jürgen Kerber zusammen mit Robert Meister, den Hörern servieren, zeigt, dass auch diese 5te Single in Folge wieder ein kleines Kunstwerk für sich ist und dass das Musikprojekt dee jay RUFUS selbstbewusst aus dem Geheimtipp-Schatten tritt…

dee jay RUFUS mit „RUNNING TO YOU“ ein Dance Hör-Erlebnis!!!

DE-F28-22-352-01 / 03:11 min.

Music & Lyrics: dee jay RUFUS, Robin Masters

Publisher: JAY KAY Music & Nice Musikverlag

Producer: Jürgen Rufus Kerber & Robert Meister

Keyboards, Drums and Percussion by Bob Wundermann

Guitars, Piano and Accordion by Chris Odien

Saxophone by Alexander Hartmann

Recordings, mixes by Bob and dee jay RUFUS

Mastering by Robert Meister

Studio work at TonArt Studio Bremen

Cover photo: Porechenskaya ©-by fotolia

Cover design by Yvonne Kerber

© + (P) 2022 JAY KAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr.: S-CD 14352

Infos and contact www.jaykay.de

Distribution JAY KAY

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Phone 0345-6823010

E-Mail distribution@jaykay.de

S-CD 14352

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

