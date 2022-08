Katja Sommer meint – Kreta lädt uns alle ein

Frau Sommer hat einen neuen Sommersong

Die Insel Kreta besingt die schöne Stimme aus den Norden Katja Sommer mit ihrem Lied “ Kreta lädt uns alle ein „.

Die Insel Kreta kennt ja jeder. In diesem wundervollem Sommerlied, erinnert sich die Hamburger Deern Katja Sommer an ihren wunderschönen Urlaub, mit ihrem Mann auf Kreta und bringt in ihrem Text, die Liebe ,Sonne und Strand der traumhaften Insel zum Ausdruck.

Die physische CD ist direkt bei Katja Sommer kaufbar.

Katja Sommer hat in ihrer Karriere schon einige CDs aufgenommen und einzelne Lieder veröffentlicht.

CD’s :

Leben ist Liebe – Solange man noch Träumen kann – Ein Lied für Dich

Lieder :

Das ist die große Liebe – Es ist nie zu Spät – Dann war die Liebe Da – Sinfonie der Liebe – Dann ist wieder Weihnachtszeit

Katja war auch schon im Fernsehen zu bewundern. So zum Beispiel im

Oktoberfest im Deutschen Musikfernsehen , oder Im Weser TV „Melanie May`s Musiktruhe“ und in einigen Shows bei Torner TV und im Schlagercouch TV . Einige Videos sind bei Youtube zu finden.

Katja Sommer sagt über sich:

„Ich bin eine Sängerin, die mit den Texten, Musik und Gesang, meinen Gefühlen Ausdruck verleihen, sowie den Menschen ihren Alltag und ihre Sorgen vergessen lassen möchte. Freude mit meinen Liedern zu verbreiten, ist mir ganz wichtig.

„Denn Musik ist meine Welt „.

Katja sang 10 Jahre lang im Kirchenchor Sankt Franziskus als Sopranistin und trat auch dann dem Pop-Chor der Sänger-Akademie Hamburg bei. Um ihre Stimme weiter zu verbessern, nahm sie noch Gesangsunterricht. In ihren vielen Live-Auftritten zeigt sich die Künstlerin sehr wandelbar und begeistert immer wieder Fans, Veranstalter und Publikum.

Katja Sommer – Kreta lädt uns alle ein

KOMPONIST: Irene Meyer-Bystry; Text: Irene Meyer-Bystry

VERLAG : jo morgen Musikverlag Hans Döring

Label : Rox Record, LC-Code; 07615

ISRC ; DE-UA1-21-00337

EAN : 0036089698203

Produzent: Gottfried Koch, Hamburg

VÖ-Datum: 19.08.2022

Mehr Informationen über Katja Sommer gibt es im Internet bei ihr unter www.katja-sommer.de und bei ihr auf Facebook

Info- und Bildquelle: Büro Katja Sommer

