Seven Songs of Summer – Ein Buch über den Sommer – für den Sommer

Knud Hammerschmidt erzählt in „Seven Songs of Summer“ Geschichten über Menschen, die sich neu erfinden, sich verlieben, sich erinnern und sich lieben.

Der Sommer ist für viele Menschen eine Zeit des großen, wunderbaren Leichtsinns. Sie lassen die Seele baumeln und für sie leuchtet das Leben zitronengelb. Die Tage sind unendlich und voller Möglichkeiten. Genau um diese Zeit geht es in dieser neuen und frischen Sammlung von ungewöhnlichen Kurzgeschichten über die schönste Zeit des Jahres. Die Sammlung beinhaltet Geschichten, die im Westberlin statt finden, aber auch auf Bali, in New Orleans und in anderen interessanten Orten. Die Geschichten spielen sich in den 80ern und 90ern ab. Es sind Geschichten vom Unterwegssein, von gestern und von heute. Sie stecken voller Lebensfreude, Liebe, Lust am Leichtsinn und einem Hauch von Bohème und Anarchie.

Das abwechslungsreiche Buch „Seven Songs of Summer“ von Knud Hammerschmidt liefert den Lesern in Zeiten von sich immer verändernden Reiseeinschränkungen eine Alternative und lässt sie die Welt, aber auch die Heimat, vom eigenen Sessel aus (neu) entdecken. Der Autor lebt in München und schreibt aus Leidenschaft. Das Literatur-Magazin Lesering.de bezeichnete ihn mal als polyglotten Allrounder und Weltenbummler. Sein Lieblingsthema sind Menschen unterwegs. 2020 veröffentlichte er seinen ersten Roman „Das Lächeln am Rand der Welt“, in dem er seine langjährigen Erfahrungen als Jakobsweg Pilger verarbeitete. Nebenbei betätigt er sich als Hörbuchsprecher. 2012 und 2015 veröffentlichte er zwei unterhaltsame, fundierte Ratgeber über den Jakobsweg.

„Seven Songs of Summer“ von Knud Hammerschmidt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32812-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

