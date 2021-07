Hallo Gott, ich hab da mal ne Frage – Neuauflage des spirituellen Pilger-Romans

Ein Mann begibt sich in Ralf Görings „Hallo Gott, ich hab da mal ne Frage“ auf die Suche nach Antworten und wird dabei ziemlich überrascht.

Jaden Button, der Protagonist dieses neuen Romans, ist ein Krankenpfleger aus New York, der sich am Anfang dieser Geschichte in einer Gummizelle wieder findet. Es ist also alles andere als ein guter Anfang. Nach seinem offensichtlichen Nervenzusammenbruch, an der er sich nicht wirklich erinnern kann, begibt er sich während der Coronapandemie auf den Jakobsweg, um Antworten auf seine Fragen über das Leben zu finden. Was er jedoch nicht wirklich erwartet hat, ist, dass er dort tatsächlich auf Gott trifft und ihm jeden Tag, auf dem Pilgerpfad, eine Frage stellen darf. Es folgt eine interessante Diskussion nach der anderen. Doch auf dem Weg geschehen auch immer wieder merkwürdige, skurrile, aber auch gefährliche Dinge, die unmittelbar mit Jadens göttlichem Begleiter zu tun haben, der, wie er selbst sagt, in seiner Verkleidung immer menschlicher wird.

Zwischen den beiden Pilgern entsteht im Verlauf des humorvollen, aber trotzdem ernsten Roman „Hallo Gott, ich hab da mal ne Frage“ von Ralf Göring eine tiefe Verbundenheit. Am Ende des Pilgerweges muss Jaden entscheiden, wie es mit der Welt und ihren Bewohnern weitergeht. Der Roman liefert den Lesern einerseits ansprechende Unterhaltung mit einem guten Schuss Humor, aber soll vor allem auch zum Nachdenken über den Zustand des Planeten anregen.

