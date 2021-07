Roms Kriege am Rhein – Der Freiheitskampf der Germanen und Sweben

Walter Krüger lädt die Leser mit „Roms Kriege am Rhein“ auf eine interessante Zeitreise in die Zeit zwischen 50v.Chr und 85n.Chr. ein.

Der Autor schildert Ereignisse, die zwischen dem Ende des Gallischen Krieges unter Caesar und der Einrichtung der germanischen Provinzen Inferior und Superior am Rhein durch Domitian stattfanden. Sie beginnen mit der Befestigung der neuen Reichsgrenze unter Augustus, gehen über zu den erneuten Eroberungsversuchen der Gebiete bis zur Elbe unter Drusus und Tiberius und enden vorerst in einem Desaster für Rom durch Arminius. Die anschließenden Rachefeldzüge des Germanicus zeigten zugleich den ungebrochenen Freiheitswillen der Germanen und Sweben. Entgegen der vielfach verbreiteten Ansicht, den Römern vor allem zivilisatorische und kulturelle Leistungen am Rhein zuzuschreiben, geht es im Buch darum zu zeigen, dass sie in erster Linie als Eroberer mit allen negativen Begleiterscheinungen kamen. Auch nach Arminius gelang es den Römern nicht, die Stämme am Rhein zu unterwerfen. Eine Reihe von Aufständen in ihrer Provinz hielten den Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit aufrecht. Im Aufstand der Bataver, Verbündeter Roms, kulminierten diese Bestrebungen und forderten dem römischen Reich alle seine Kräfte ab.

Der Sieg der Römer war jedoch laut „Roms Kriege am Rhein“ von Walter Krüger kein echter Sieg, denn die Bataver behielten alle ihre bisherigen Rechte bei. Unter Domitian stellte sich eine Kampfpause ein, nachdem er rechts des Oberrheins Gebiete besetzt hatte und durch einen Limes zu schützen versuchte. Doch Immer wieder stürmten germanische und swebische Heere dagegen an, um die unter römischer Herrschaft lebenden Stammesbrüder zu befreien. Die Römer mussten für ihre Fehlentscheidung am Rhein teuer bezahlen. Der Fluss wurde zu ihrem Schicksalsstrom. Ihr Reich im Westen zerbrach an den Germanen.

„Roms Kriege am Rhein" von Walter Krüger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30862-6 zu bestellen.

