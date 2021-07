STILUS ET PUGILLARES – Philosophische Essays, Gedichte und mehr

Kai-Uwe Wegner richtet sich mit „STILUS ET PUGILLARES“ an alle, die unzufrieden sind und sich nach innerem Frieden sehnen.

Das neue Buch von Kai-Uwe Wegner richtet sich in erster Linie an Leser, die unzufrieden sind, aber zugleich die Sehnsucht nach inneren Frieden kennen. Das Buch fordert auf seine individuelle Weise Ruhe ein, denn wer versucht es entweder hastig oder in einer lauten Umgebung zu lesen, der wird seine Botschaft nicht erfassen können. Das Buch versteht sich weder als ein philosophisches Werk noch als ein Beitrag zur Wissenschaft. Es ist stattdessen der zum Wort gewordene Ausdruck einer neuen Weltanschauung, die sich mit all der dem Worte zur Verfügung stehenden Macht gegen die materialistische Weltanschauung der modernen Welt wendet. Dieses Buch ist im eigentlichen Sinne ein Glaubensbuch, aber richtet sich trotz der Gebete, die darin enthalten sind, nicht nur an eine christliche Leserschaft.

Es geht in „STILUS ET PUGILLARES“ von Kai-Uwe Wegner um unterschiedliche Themen, die im Leben so gut wie aller Menschen eine gewisse Rolle spielen und über die es sich nachzudenken lohnt. Alle Texte haben eines gemeinsam: sie sollen die Leser zum Innehalten und Nachdenken anregen, aber auch dabei helfen, die Welt und die darin lebenden Menschen besser zu verstehen – vor allem sich selbst. Weitere lesenswerte Werke des Autors beinhalten „Von der Notwendigkeit einer Vernunftsordnung“, „Betrachtungen eines politisch Unkorrekten“ und „IGNATIUS VON MANRESA“.

„STILUS ET PUGILLARES“ von Kai-Uwe Wegner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34326-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Seven Songs of Summer – Ein Buch über den Sommer – für den Sommer Umba – Kurzweiliger Gegenwartsroman