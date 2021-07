Umba – Kurzweiliger Gegenwartsroman

Das Leben von Jochen Rinners Protagonist wird in „Umba“ nach dem Tod seines Großvaters vollkommen auf den Kopf gestellt.

Luca Berend ist 30 Jahre alt, arbeitet als Informatiker und lebt seit vier Jahren in Minnesota. Das Leid einer eben in die Brüche gegangenen Beziehung machte es ihm leicht ein Jobangebot jenseits des Atlantiks anzunehmen. Einzig seinem Großvater, den er als kleines Kind Umba nannte, fühlt er sich bis jetzt verbunden. Umba war es auch, dem er sein Leid anvertraute. Weil sein Großvater in der Klink lag und nicht mehr laufen konnte, kam er jeden Tag und schrieb Umbas Beziehungsgeschichten in ein Buch.

Jetzt sitzt er im Flieger nach Frankfurt zu seiner Beerdigung. Die Farmerstochter Ava lernte er vor zwei Jahren kennen. Nun ist sie seine Frau und bleibt wegen der Schwangerschaft zu Hause.

Luca Berend, der Protagonist des Gegenwartromans „Umba“ von Jochen Rinner, hat keine Ahnung, dass ihm bald nach der Landung in seiner früheren Heimat sein damaliges Leben heftig um die Ohren fliegt. Der Autor entdeckte seine Liebe zum Schreiben bereits in der Schule – und wurde wegen seinem schönen Stil von einer Lehrerin des Abschreibens beschuldigt. Heute nutzt er seine Kreativität, um Leser mit seinen Geschichten zu unterhalten. Via tredition sind bereits die Romane „Kommissar Brunner und Lilly“ (ein Kriminalroman) und „Hämmerle“ (auch ein Krimi) erschienen.

„Umba" von Jochen Rinner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34510-2 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

