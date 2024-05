EASYFITNESS gehört zu den Top-10-Kettenbetrieben Deutschlands

20 weitere Anlagen im Jahr 2023 und 450.000 Mitglieder trainieren in 190 Filialen

Zusammenfassung: Die EASYFITNESS Franchise GmbH mit Sitz in Hannover hat ihr Mitgliedernetzwerk auf 450.000 Mitglieder ausgebaut und 20 neue Anlagen im Jahr 2023 eröffnet. In einer Untersuchung des deutschen Fitnessmarkts belegt EASYFITNESS damit den vierten Platz unter den Fitnessketten nach Mitgliederzahl und verzeichnet zudem das drittgrößte Anlagenwachstum. Diese Informationen basieren auf der 21. Ausgabe der Deloitte-Studie „Der deutsche Fitnessmarkt“. Ende 2023 zählte das Unternehmen 190 Anlagen. Das Unternehmen gibt an, viele Bewerbungen für Franchisemitgliedschaften zu erhalten und ist auf der Suche nach geeigneten Immobilien.

Hannover, 14.05.2024 | EASYFITNESS setzt ihren ambitionierten Expansionskurs fort und bestätigt ihren vierten Platz im deutschen Top-10-Ranking basierend auf der Mitgliederzahl sowie das drittgrößte Anlagenwachstums im Jahr 2023. In der diesjährigen Ausgabe des „European Health & Fitness Market Report 2024“ von Deloitte wird EASYFITNESS zudem erstmals in der Entwicklung des Mikrosegments besonders hervorgehoben: In den bis Dezember 2023 eröffneten 15 spezialisierten EMS-Filialen der Franchisekette trainierten zu diesem Zeitpunkt bereits 2.500 Mitglieder.

Diese Erfolge sind das Ergebnis einer klaren Vision und Strategie, Fitness und Sport als wesentliche Bestandteile eines gesunden Lebensstils zu etablieren und jedem zugänglich zu machen. Hierfür bietet EASYFITNESS mittlerweile drei verschiedene Geschäftsmodelle an, die auf die Bedürfnisse einer breiten Mitgliederbasis und Franchisenehmerbasis abgestimmt sind.

EASYFITNESS auf Immobiliensuche

Um das Wachstum weiter voranzutreiben und die langfristige Vision der Marktführerschaft zu realisieren, verfolgt EASYFITNESS weiterhin eine starke Expansionsstrategie. Die größte Herausforderung hierbei, laut CEO Jens Tappe, sei es, geeignete Immobilien für die verschiedenen Konzepte und die hohe Bewerberanzahl und Franchiseinteressenten zu finden.

EASYFITNESS ruft daher Immobilienmakler, Asset Manager und Bestandshalter dazu auf, sich mit der Franchisezentrale in Verbindung zu setzen. Gesucht werden Standorte für verschiedene Konzepte, darunter:

* EASYFITNESS „Lifestyle & Sports“ mit einer Mietfläche von 800 m² bis 2.500 m² in Orten ab 15.000 Einwohnern.

* Microstudio EASYFITNESS „The Smart Gym“ mit einer Mietfläche von 250 m² bis 400 m² in Orten ab 8.000 Einwohnern.

* EASYFITNESS „EMS“ mit einer Mietfläche von 50 m² bis 200 m² in Orten ab 15.000 Einwohnern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EASYFITNESS Franchise GmbH

Jens Tappe

Anderter Str. 49

30629 Hannover

Deutschland

fon ..: 05114897210

web ..: https://easyfitness.club/

email : info@easyfitness-franchise.com

EASYFITNESS ist mehr als Fitness.

„Lifestyle and Sport“ lautet das Leitbild des grünen Fitnessanbieters. Seit 2008 macht sich das Fitness-Franchise-Unternehmen zur Aufgabe, Kunden eine Inspiration für ihren aktiveren Alltag zu werden, die Gemeinschaft zu fördern und Raum für Selbstverwirklichung und persönliches Wachstum zu bieten.

Als innovatives Unternehmen stell es sich seit längerem bewusst den Herausforderungen der Zukunft und möchte mit seinem Handeln einen positiven Beitrag für eine nachhaltige Welt leisten – im Einklang mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen und mit Rücksicht gegenüber der Umwelt. Nachhaltigkeit, Toleranz und Diversität sind daher längst fest verankerte Unternehmenswerte.

Im Jahr 2024 ist EASYFITNESS mit derweil über 450 Tsd. Mitgliedern, 190 Fitnessclubs und einem jährlichen Wachstum von 20 bis 30 weiteren Standorten eine der größten Fitnessketten und Franchiseanbieter Deutschlands.

Pressekontakt:

EASYFITNESS Franchise GmbH

Michelle Steinkühler

Anderter Str. 49

30629 Hannover

fon ..: 05114897210

email : presse@easyfitness-franchise.com

